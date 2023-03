Edellisestä mittauksesta kokoomus ja perussuomalaiset olivat menettäneet kannatustaan hieman, sdp taasen noustanut.

Kokoomus on säilyttänyt asemansa suosituimpana puolueena Helsingin Sanomien tuoreessa mielipidemittauksessa. Sen mukaan kokoomusta äänestäisi nyt 20,8 prosenttia vastaajista.

Sdp ja perussuomalaiset ovat uudessa kyselyssä tasoissa 19,3 prosentissa.

Kokoomuksen kannatus on edelliseen kyselyyn verrattuna laskenut puoli prosenttiyksikköä. Perussuomalaisten kannatuksesta on huvennut 0,7 prosenttiyksikköä. Sdp on noussut yhden kymmenesosan.