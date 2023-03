Selvitys: Supo alkoi sopia Matti Saarelaiselle turvallisuusselvityshaastattelua päiviä ennen kuin hänen eroilmoituksensa hyväksyttiin

Suojelupoliisi toimitti sisäministeriölle lisäselvitystä muun muassa Matti Saarelaisen turvallisuusselvitysten käsittelystä.

STT

Suojelupoliisissa (supo) päätettiin perua entistä työntekijää Matti Saarelaista koskeva uusi laaja turvallisuusselvitys, kun kesäkuun lopussa 2022 kävi ilmi, että hän oli jäämässä elokuussa alkavalta vuosilomaltaan suoraan eläkkeelle. Turvallisuusselvityksen ei supossa katsottu enää vastaavan tarkoitustaan Saarelaisen tapauksessa, joten se päätettiin perua.

Asia ilmenee supon sisäministeriölle toimittamasta lisäselvityksestä, joka luovutettiin tiedotusvälineille maanantaina.

Supon ministeriölle toimittaman lisäselvityksen mukaan supossa alettiin Saarelaisen kanssa etsiä turvallisuusselvitykseen liittyvää haastatteluaikaa kesäkuun lopulla 2022. Kävikin ilmi, että Saarelainen oli jäämässä 1. elokuuta vuosilomalle ja siitä eläkkeelle. Saarelaisen vanhuuseläkkeeseen perustuva eroilmoitus puolestaan hyväksyttiin heinäkuun alkupäivinä.

”Turvallisuusselvityksiä voidaan tehdä vain turvallisuusselvityslain tarkoituksessa, eikä menettelyä voida käyttää henkilön toimien selvittämiskeinona ilman, että työnantajalle jää tosiasiallinen mahdollisuus reagoida menettelyssä ilmenneisiin tietoihin”, supo kirjoittaa sisäministeriölle.

Epäily: Myötävaikutti kansalaisuushakemuksen käsittelyyn

Saarelaisen laaja turvallisuusselvitys päätettiin uusia supossa vuonna 2022 sen jälkeen, kun julkisuudessa esitettiin epäily siitä, että Saarelainen myötävaikutti 1990-luvun lopussa Gennadi Timtshenkon kansalaisuusasian käsittelyyn. Öljykauppaa käynyt Timtshenko vaurastui 2000-luvulla merkittävästi, ja hänet luetaan nykyisin oligarkiksi.

Suojelupoliisi olisi halunnut antaa Timtshenkon kansalaisuusasiaan lausuntonsa, mutta Timtshenko sai kansalaisuuden supon siitä tietämättä. Timtshenko kuului jo hakuaikana Venäjän presidentiksi nousseen Vladimir Putinin tuttaviin.

Saarelainen toimi työurastaan suuren osan supossa, mutta epäilty kansalaisuusasiaan vaikuttaminen liittyi aikaan, jolloin hän oli Ulkomaalaisviraston johdossa. Aiemmin on jo tullut ilmi, että Saarelainen oli neuvonut Timtshenkon tuttavaa Kai Paanasta, että Timtshenko voisi pyytää kansalaisuushakemuksensa käsittelyä nopeutettuna. Näin myös kävi. Saarelainen on itse kiistänyt toimineensa epäasiallisesti, ja hän on kertonut, ettei ole osallistunut Timtshenkon kansalaisuusprosessiin Ulkomaalaisvirastossa. Ulkomaalaisvirasto oli Maahanmuuttoviraston edeltäjä.

Saarelaisen toimintaa koskevan uutisoinnin jälkeen sisäministeriö päätti laatia tarkastusraportin suposta ja Saarelaisen toiminnasta, ja supon vastaukset liittyvät tähän selitykseen.

Sisäministeriön raportin on määrä valmistua myöhemmin keväällä.