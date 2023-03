Tällä alalla Suomen riippuvuus Venäjästä on vaarallisen suuri – luomuviljelijä Osmo Rauhala kertoo yllättävästä käänteestä lannoitteiden tuonnissa ja ihmettelee ”yya-meininkiä”

Riippuvuus tuontilannoitteista huolestuttaa alan vaikuttajia. Suomen kannattaisi ottaa mallia Sveitsistä.

Suomen huoltovarmuus maatalouden lannoitteissa on erittäin heikolla tolalla. Erityisenä taakkana on ollut riippuvuus Venäjästä. Tätä mieltä on kuvataiteilija, luomuviljelijä Osmo Rauhala Nokialta.

”Olemme riippuvaisia maahan tuotavista lannoitteista, torjunta-aineista, siemenistä ja valkuaisrehusta. Kriisit voivat häiritä maatalouden panosten saantia pitkään ja nostaa yllättäen niiden hintaa. Tästä syystä pitäisi siirtyä omavaraisempaan tuotantoon.”