Ympäristöministeriön mukaan viime vuonna jäteöljyä kerättiin kierrätettäväksi 1,5 miljoonaa litraa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

STT

Kallistuneen energian pelätään luoneen Suomeen pimeät jäteöljymarkkinat, joilla öljyä myydään laittomasti poltettavaksi.

Huoli pimeiden jäteöljymarkkinoiden syntymisestä perustuu ely-keskusten valvontaviranomaisten kanssa käytyihin keskusteluihin sekä Kierrätysteollisuus ry:n jäsenyrityksiltä saatuihin tietoihin, ympäristöministeriö kertoo.

Ministeriön mukaan jäteöljyä kerättiin viime vuonna kierrätykseen 1,5 miljoonaa litraa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kierrätysteollisuus ry:n johtava asiantuntija Katja Moliis sanoo, että kierrätykseen päätyvän jäteöljyn määrän vähenemiseen havahduttiin viime syksynä.

”Silloin määrässä näkyi selkeä notkahdus.”

Liiton jäsenyritykset noutavat jäteöljyä yrityksistä ja kuljettavat sen kierrätykseen käsittelylaitoksiin, joissa öljy puhdistetaan ja siitä valmistetaan voiteluöljyä.

”Yrityksistä noudettavaa jäteöljyä on ollut aiempaa vähemmän tai sitten öljynoutoja on peruttu kokonaan”, Moliis kertoo.

Yrityksistä peräisin olevan jäteöljyn uskotaan jäävän laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle ja päätyvän esimerkiksi laittomasti myyntiin. Erilaisissa verkon kauppapaikoissa, kuten Tori.fissä, nähdyt osto- ja myynti-ilmoitukset ovat vahvistaneet epäilyn siitä, että öljyä kaupataan laittomasti polttoon.

Ilmiö ei Moliisin mukaan ole Suomessa uusi, vaan katoavista öljyistä on oltu huolissaan jo parikymmentä vuotta, kun kierrätetyn jäteöljyn määrä ei ole vastannut markkinoille tuodun öljyn määrää.

”Aiemmin on tulkittu, että laittomuuksien lisäksi tilastoinnin puutteet ovat selittäneet ongelmaa. Viime vuonna tapahtunut muutos on kuitenkin niin selkeä, että on selvää, että jäteöljyllä on harmaat markkinat.”

Ilmiö ei vielä näy poliisin tilastoissa

Jäteöljyn kierrätystä valvovat alueelliset ely-keskukset sekä kunnalliset viranomaiset eli kuntien ympäristövalvonta.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jouni Nissinen kertoo, että havaitut epäkohdat pyritään ensisijaisesti korjaamaan keskustelun kautta. Epäkohdat otetaan puheeksi jäteöljyä tuottavan toiminnanharjoittajan kanssa ja häntä ohjataan toimimaan määräysten mukaisesti.

”Yleensä ympäristöviranomaiset eivät mene sakkolappu edellä.”

Keskustelua seuraavat toimenpiteet riippuvat siitä, miten isosta rikkeestä katsotaan olevan kyse: miten paljon öljyä on jäänyt kierrättämättä ja mihin sen epäillään joutuneen. Viime kädessä laiton toiminta on tietenkin poliisiasia, Nissinen sanoo.

Viimeisen kahden vuoden aikana poliisin tietoon tulleiden tyypillisimpien ympäristörikosten määrä on hieman laskenut, sisäministeriön poliisiosaston poliisitarkastaja Juha Tuovinen kertoo.

Kolme yleisintä ympäristörikosnimikettä ovat jätelain rikkominen, ympäristön turmeleminen sekä ympäristörikkomus.

Ainakaan toistaiseksi pimeät öljymarkkinat eivät siis näy poliisin tietoon tulleiden rikosten määrässä. Tuovinen kuitenkin muistuttaa, että ympäristörikollisuus jää hyvin usein piiloon ja rikosten paljastuminen voi olla sattumanvaraista.

”Esimerkiksi jäteöljyn luvaton poltto ei tule viranomaisten tietoon”, ellei joku kerro siitä tai ellei esimerkiksi palotarkastuksella huomata jotain.

Jäteöljyn luvattomaan myyntiin ja polttoon voivat Tuovisen mukaan ajaa rahansäästön lisäksi tietämättömyys.

”Ei välttämättä tiedetä, minne jäteöljy pitäisi viedä eikä ymmärretä sitä, että öljystä valtaosa saadaan kierrätettyä.”

Tyypillisesti seuraamukset ympäristörikoksista ovat sakkorangaistuksia.

Vastuu kierrätyksestä on käyttäjällä

Jäteöljyä syntyy muun muassa maatalousyrityksissä, autokorjaamoissa ja teollisuudessa. Se on vaarallista jätettä, jonka käsittelystä säädetään lailla. Sen varastointi, polttaminen ja kaupittelu ilman lupaa on laitonta.

Ympäristöministeriön mukaan voiteluöljyjä kerätään Suomessa noin 67 000 tonnia vuodessa. Tästä kierrätettyä saadaan noin kolmasosa.

Jäteöljyhuolto perustuu ympäristöministeriön ja Kierrätysteollisuus ry:n väliseen green deal -sopimukseen, jolla pyritään tehostamaan öljyjätteen keräystä Suomessa ja lisäämään sen kierrätystä.

Jäteöljyn kierrättäminen on ostajan ja käyttäjän vastuulla. Yritysten tulee toimittaa jäteöljy kierrätettäväksi jätealan yrityksille. Esimerkiksi autokorjaamoyrittäjän on huolehdittava asianmukaisesti kierrätykseen kaikki jäteöljy, mitä sen toiminnasta syntyy.

Pienikin määrä jäteöljyä pilaa nopeasti sekä maaperän että pinta- ja pohjaveden. Ympäristöministeriön mukaan yksi litra jäteöljyä tekee miljoona litraa vettä juomakelvottomaksi.

Jos öljyä taas poltetaan tarkoitukseen sopimattomissa polttolaitteissa, siitä voi päästä ilmaan raskasmetalleja, haitallisia yhdisteitä sekä syöpää aiheuttavia pienhiukkasia. Jäteöljyä polttamalla menetetään myös kierrätyksen hyödyt, sillä jäteöljyä voidaan kierrättää rajattomasti yhä uudelleen voiteluaineiksi.

Sen lisäksi, että jäteöljyn kierrätys vähentää ympäristöhaittoja, kyse on myös vastuullisesta yritystoiminnasta, Kierrätysteollisuus ry:n Moliis muistuttaa.

”Jos yksi toimija hankkiutuu jäteöljyistään eroon laittomasti, se vääristää yritysten keskinäistä kilpailua paikallisesti.”