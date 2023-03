Marinin mukaan myös pääministeri voi kommentoida ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi maanantaina perjantaina antamiaan Hornet-lausuntoja Ukrainassa. Hän toteaa viitanneensa siihen, että Euroopassa käydään laajasti keskustelua Ukrainan ilmapuolustuksen tukemisesta, myös hävittäjistä. Suomenkin on hänen mukaansa hyvä tähän keskusteluun varautua.

Vieraillessaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa perjantaina Marin nosti kysyttäessä esiin mahdollisuuden luovuttaa Ukrainalle Suomen käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä.

Maanantaina häneltä kysyttiin, miksi hän päätti tuolloin ottaa vastauksessaan toimittajille esille Hornetit ilman, että presidentti Sauli Niinistö oli asiasta tietoinen. Hän totesi, että pääministerikin voi vastata toimitusten kysymyksiin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

”Suomi tukee Ukrainaa”

Marinilta kysyttiin, mikä on hänen viestinsä ukrainalaisille, jotka saattavat odottaa suomalaisia Horneteja.

"Viestini on se, että Suomi tukee Ukrainaa, tulemme tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. Olemme toimittaneet 13 aseapupakettia, valmistelemme 14. pakettia, ja tulemme toimittamaan niitä niin kauan kuin on tarpeen", Marin sanoi.

Marin korosti, ettei kukaan ole luvannut Horneteja yhtään mihinkään.

"Uskon, että jos jossakin on ylitulkittu puheenvuorojani, niin erityisesti Suomessa", Marin sanoi ja viittasi sekä journalistiseen että sosiaaliseen mediaan.

"Olen sanonut, että keskustelua voidaan Suomessakin käydä, tämä kansainvälinen keskustelu on joka tapauksessa käynnissä. Me emme sitä voi välttää, täälläkin on varauduttava siihen, että pitää puhua Ukrainan ilmapuolustuksesta. Mielestäni Suomellakin on kyvykkyyttä olla mukana tätä apua tarjoamassa. Se, minkä muotoista se on, siitä yhdessä päätetään asianmukaisten tahojen kanssa."

Marin sanoi, ettei hänelle ole tullut kansainväliseltä medialta pyyntöjä kommentoida asiaa, eikä hän myöskään ole havainnut kovin myrskyisää keskustelua Suomen rajojen ulkopuolella.

Marin vastasi toimittajien kysymyksiin vaalikiertueen yhteydessä Vaasassa.

Marin sanoi myös, ettei ole saanut presidentti Sauli Niinistöltä moitteita kommenteistaan.