Aamulehden kysely: Pirkanmaalla Sanna Marin on ylivoimainen suosikki seuraavaksi pääministeriksi

Sdp:n puoluekannatuksella ja pääministerin henkilökohtaisella suosiolla on valtava kuilu. Pirkanmaalaisista 38 prosenttia nosti Sanna Marinin ykköseksi Aamulehden Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa. Naisista peräti 43 prosenttia pitää Marinia parhaana henkilönä seuraavaksi pääministeriksi.

Aamulehden Taloustutkimus oy:llä teettämän tutkimuksen mukaan sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on pirkanmaalaisten mielestä ylivoimaisesti suosituin pääministeri seuraavalle kaudelle.

38 prosenttia pirkanmaalaisista on sitä mieltä, että Marin olisi paras henkilö Suomen seuraavaksi pääministeriksi. Naisten keskuudessa Marin on vieläkin suositumpi. Lukema on 43 prosenttia.

Aamulehden kyselyyn vastanneilta pirkanmaalaisilta pyydettiin vastausta siihen, kuka seuraavista henkilöistä olisi paras Suomen seuraavaksi pääministeriksi. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tuli kakkoseksi. Häntä piti parhaana 16 prosenttia pirkanmaalaisista. Miehistä 19 prosenttia näkisi mieluiten Orpon pääministerinä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra keräsi Aamulehden kyselyssä kahdeksan prosentin ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vain kahden prosentin osuuden. Samalla kahden prosentin linjalla kulki myös vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonia piti parhaana seitsemän prosenttia.

Kärjen järjestys ei ole yllätys, sillä samansuuntaisia tuloksia on saatu pääministerin suosiota mittaavissa kyselyissä ennenkin. Maaseudun Tulevaisuuden viime syksyn kyselyssä Marin oli ykkösenä yhteensä 27,3 prosentin osuudella. Kysely tehtiin sen jälkeen, kun pääministerin loppukesän railakasta juhlimiskohua oli vatvottu julkisuudessa. Juhlinta ei näyttänyt vaikuttaneen pääministerin suosioon. Toisena tässä gallupissa oli Orpo, joka keräsi 19 prosentin saaliin.

Tuoreempi kysely löytyy Kunnallisalan kehittämissäätiöltä. Se on tehty vuoden lopulla. Siinä 26 prosenttia täysi-ikäisistä alle 80-vuotiaista suomalaisista näkisi Marinin myös seuraavan hallituksen pääministerinä. Marinin suosio oli silloin 6–7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin sdp:n kannatus äänestysikäisen väestön keskuudessa.

Orvolle kirjattiin tässä kyselyssä reilun viidenneksen eli 21 prosentin luku. Orvon suosio oli siis lähes samaa tasoa kuin puolueen vaalikannatus. Purralle merkattiin yhdeksän prosenttia, ja kaikkien muiden puolueiden puheenjohtajien kannatukset jäivät alle viiteen prosenttiin.

Kun ynnää erilaisia kyselyjä, niin Marinilla on koko maassa keskimäärin 26–27 prosentin, mutta kotiareenallaan tuoreen kyselyn mukaisesti 38 prosentin suosio. Se on selvästi enemmän kuin sdp:n noin 20 prosentin kannatus. Marin-lisä on siis erittäin korkea.