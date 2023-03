Saarikko linjaa: Keskusta ei lähde nykyiseen hallituspohjaan

”Talouden tervehdyttäminen ei onnistu, jos hallituksessa enemmistö olisi puolueita, joiden mielestä velalla ja alijäämällä ei ole väliä.”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen sisäisestä eripurasta on kirjoitettu paljon. Yleensä riidan toisena osapuolena on ollut keskusta, jolle menneet neljä vuotta ovat olleet välillä hyvinkin hankalia. Moni puolueväestä on sitä mieltä, että keskusta teki virheen lähtiessään vihervasemmistolaiseen hallitukseen.

Siksi on spekuloitu, että jos sdp nousisi suurimmaksi puolueeksi, niin voisiko nykypohja jatkaa. Torstaina tähän saatiin vastaus puolueen puheenjohtajalta Annika Saarikolta. Vastaus on, että ei voi jatkaa.

Saarikko kertoo Suomenmaa-lehden blogissaan asiasta.

”Viime päivinä on kuulunut puhetta, että nykyinen hallituspohja voisi jatkaa myös vaalien jälkeen. Yhdet sitä toivovat, toiset sillä pelottelevat. Mielestäni on reilua äänestäjiä kohtaan kertoa, että näin ei tapahdu”, hän kirjoittaa.

Saarikko jatkaa, että äänestystulos tietysti ratkaisee, voiko keskusta edes harkita hallitukseen menemistä. ”Silti on nyt sanottava, että keskusta ei mene mukaan nykyiseen kokoonpanoon”.

Syynä ovat puheenjohtajan mukaan edessä olevat isot haasteet.

Saarikko katsoo, että hallitus on toki onnistunut monissa hankkeissa. Suomi selvisi koronasta muihin maihin verrattuna suhteellisen vähäisin inhimillisin ja taloudellisin vahingoin.

”Työllisyys on korkeampi, sote-uudistus toteutui ja Suomi haki yksituumaisesti Nato-jäsenyyttä”, hän luettelee.

Mutta kun hän katsoo eteenpäin, niin edellytyksiä jatkaa tällä kokoonpanolla ei kuitenkaan ole.

”Uuden hallituksen tärkein tehtävä on Suomen talouden tervehdyttäminen. Tarvitaan yhteiset tavoitteet ja keinot, joihin kaikki hallituspuolueet sitoutuvat. Tämä ei onnistu, jos hallituksessa enemmistö olisi puolueita, joiden mielestä velalla ja alijäämällä ei ole väliä.”

Saarikko kuitenkin jatkaa, ettei keskusta ole sulkemassa kategorisesti pois yhteistyötä yhdenkään yksittäisen puolueen kanssa. Kokoonpano ja asiat ratkaisevat.

Jo aiemmin sdp, vasemmistoliitto ja vihreät ovat ilmoittaneet, etteivät ne halua samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Saarikon ilmoitus sulkee jälleen yhden vaihtoehdon pois.

Ylen viimeisessä kannatusmittauksessa kolmen kärki oli hyvin tasainen. Kokoomus oli edelleen ykkösenä, 20,8 prosentin osuudella. Toisena oli sdp keräten 19,9 prosenttia ja kolmantena perussuomalaiset 19 prosentin lukemalla. Keskusta sai 9,5 prosentin osuuden.