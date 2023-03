13-vuotiaan oppilaan epäillään puukottaneen toista oppilasta kotitaloustunnilla Helsingissä – tutkitaan tapon yrityksenä

Ministeri Andersson: Tapaus alleviivaa sitä, kuinka tärkeää on jatkaa työtä koulujen turvallisuuden ja nuorten hyvinvoinnin eteen.

Helsinki

Helsingin poliisi tutkii tapausta, jossa 13-vuotiaan oppilaan epäillään puukottaneen koulun toista oppilasta kotitalouden oppitunnilla tänään aamulla.

Puukotus tapahtui Helsingissä Vesalan peruskoululla aamuyhdeksän aikaan, poliisi kertoo STT:lle. Asiaa tutkitaan tapon yrityksenä.

Koululle menneet poliisipartiot tavoittivat paikalta sekä teosta epäillyn että uhrin, jolla oli pistohaava kyljessä. Ensihoito vei uhrin sairaalahoitoon. Teosta epäilty on poliisin hallussa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss kertoo STT:lle, että epäilty tekijä on tyttö ja uhri poika. Teon motiivista ei ole tarkempaa tietoa. Forss ei kommentoi sitä, oliko uhrilla ja epäillyllä tekijällä ollut jotain riitaa keskenään.

Forss ei myöskään kommentoi sitä, saiko epäilty puukon haltuunsa kotitaloustunnilta vai oliko se hänellä koulussa mukana.

Poliisi selvittää tekoa edeltäneitä tapahtumia sekä tekoon johtaneita syitä. Tutkinta jatkuu muun muassa ihmisten puhutuksilla.

Koululle hankitaan kriisiapua.

Vesalan peruskoulu sijaitsee Itä-Helsingissä noin 15 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Koulussa on peruskoulun 1.–9. luokat, ja oppilaita on noin 900. Oppilaat tulevat pääosin Kontulan, Vesalan ja Kivikon alueilta.

Ministeri Andersson: Hirvittävä tragedia

Vesalan tapaus on hirvittävä tragedia ja alleviivaa sitä, kuinka tärkeää on jatkaa työtä koulujen turvallisuuden ja nuorten hyvinvoinnin eteen, sanoo opetusministeri Li Andersson (vas).

”Tästä herää järkyttynyt tunne. Tällaista ei pitäisi koulussa tapahtua. Koulu on kuitenkin paikka, jonka pitäisi olla kaikille lapsille ja nuorille turvallinen. Heillä pitää olla oikeus keskittyä oppimiseen”, Andersson sanoo STT:lle.

”Tämänkaltaiset tapaukset ovat onneksi Suomessa hyvin harvinaisia.”

Ministeri sanoo, että on äärimmäisen tärkeää, että panostukset nuorten palveluihin, nuorten parissa työskenteleviin ammattilaisiin ja nuorten tukemiseen jatkuvat seuraavalla vaalikaudella, jotta vastaavia tapauksia voidaan entistä paremmin ehkäistä ennalta.

Andersson painottaa, että toimenpiteisiin on ryhdytty kuluvalla vaalikaudella.

”Meillä on ollut lainsäädäntöhanke koulussa tapahtuvan väkivallan ja kiusaamisen ennaltaehkäisyksi, jonka puitteissa on tehty konkreettisia lakimuutoksia, joiden tavoitteena on koulujen työrauhan vahvistaminen ja opettajan henkilökunnan toimivaltuuksien lisääminen kurinpidollisissa päätöksissä.”

Lisäksi vuoden alussa annetussa lisätalousarviossa annettiin lisärahoitusta nuorisorikollisuuden torjumiseen tähtäävään toimintaan.

”Hyvin poikkeuksellisia tapauksia”

Vesalassa tapahtuneen kaltaiset tapaukset, joissa epäiltynä tekijänä on alle 15-vuotias tyttö ja rikosnimikkeenä on tapon yritys, ovat erittäin harvinaisia, sanoo yliopistonlehtori Matti Näsi Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

”Sanoisin, että sellaisia tapauksia on ollut tilastojen valossa ehkä yksi viidessä vuodessa. Nämä ovat aina hyvin poikkeuksellisia tapauksia.”

Näsin mukaan pojilla vastaavia tapauksia on hieman enemmän ja vanhemmassa, alle 18-vuotiaiden ikäluokassa tapauksia on noin 0–5 vuodessa.

Vesalassa keskiviikkona tapahtuneen lisäksi Oulussa tapahtui tiistaina kaksi erillistä rikosta, joissa tekijöiksi epäillään alaikäisiä nuoria. Toisessa alle 15-vuotiaan pojan epäillään lyöneen toista alle 15-vuotiasta poikaa teräaseella kasvojen alueelle.

”Törkeitä pahoinpitelyjä, millaiseksi varmaan tämä Oulun tapaus luetaan, on hieman enemmän. Mutta sekin on hyvin harvinaista”, Näsi sanoo tapon yrityksiin verraten.

Keskusrikospoliisin vuosi sitten julkaistun, vuosia 2011–2021 koskevan raportin mukaan vuodesta 2015 alkaen nuorten eri ikäryhmien väkivaltarikollisuuden trendit ovat eriytyneet. Alaikäisten ja erityisesti alle 15-vuotiaiden rikollisuus on kääntynyt kasvuun, mutta tätä vanhempien ikäryhmien rikostaso on ollut laskusuuntainen. Vuosina 2011–2014 nuorten väkivaltarikollisuus väheni kaikissa ikäryhmissä.

”Ajanjaksolla (vuodesta 2015 vuoteen 2021) 15–17-vuotiaiden rikosepäilyjen väestöön suhteutettu taso on kasvanut 32 prosenttia, 9–11-vuotiaiden 90 prosenttia ja 12–14-vuotiaiden peräti 134 prosenttia vuoden 2015 tasoon nähden”, raportissa sanotaan.

Prosentuaalisesti raportin mukaan eniten ovat lisääntyneet törkeät ryöstöt sekä henkirikokset ja henkirikoksen yritykset.

Nuorten tekemät ryöstöt kasvussa viime vuosina

Toisessa Oulussa tapahtuneessa rikoksessa kaupungin keskustassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa tapahtui ryöstö, jossa on epäiltynä useampi alaikäinen henkilö.

Nuorten tekemät ryöstöt ovat viime aikoina herättäneet jonkin verran keskustelua. Oulussa tapahtuneen ryöstön suhteen Näsi sanoo, että tapauksessa on vaikea sanoa, kuinka paljon siinä on ollut suunnitelmallisuutta mukana.

”Ryöstöjen kohdalla tapaukset ovat painottuneet pääkaupunkiseudulle, jonkin verran niitä on ollut myös Tampereella. Viimeisen kolmen vuoden aikana niitä on ollut niin sanottuja normaalivuosia enemmän, ja sitä kartoitetaan, mistä ilmiössä on kyse.”

Puukotuksista Näsi sanoo, että lyhyellä aikavälillä ilmi tulleissa tapauksissa yhdistävä tekijä on todennäköisemmin sattuma kuin muu tekijä.