Etlan raportti: Maahanmuuttajataustaisia työskenteli eniten palvelu- ja myyntialalla sekä erityisasiantuntijoina

Etlan Kangasharju: Maahanmuutto ei kasvata Suomen työttömyyttä, kuten monesti väitetään.

Helsinki

Maahanmuuttajataustaisten osuus Suomen työllisistä on lähes kaksinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tuore raportti.

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuus kaikista Suomen työllisistä oli 7,5 prosenttia vuonna 2020, kun kymmenen vuotta aiemmin osuus oli alle neljä prosenttia.

Etlan mukaan määrällisesti eniten maahanmuuttajia työskenteli vuonna 2020 palvelu- ja myyntialalla sekä erityisasiantuntijoina.

Palvelu- ja myyntialalla maahanmuuttajataustaisia työskenteli noin 38 000 ja erityisasiantuntijoita noin 32 000.

Etla sanoo tiedotteessa, että maahanmuuton vaikutukset paikallisten työllisyyteen jäävät tutkimustiedon valossa vähäisiksi. Maahanmuuttajien on todettu syrjäyttävän työmarkkinoilla todennäköisemmin muita maahanmuuttajia kuin kantaväestöä. Matalasti koulutettujen maahanmuuttajien vaikutuksista on ristiriitaista tutkimustietoa, mutta korkeasti koulutetut maahanmuuttajat sen sijaan voivat kasvattaa kantaväestönkin palkkoja.

Maahanmuuttajien osuus kasvanut aloilla, joista suomalaisia lähtee pois

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju sanoo, että maahanmuutto ei kasvata Suomen työttömyyttä, kuten monesti väitetään.

”Ajatus, että maahanmuuton aiheuttama lisääntynyt työn tarjonta kasvattaisi työttömyyttä, perustuu osin virheelliseen oletukseen siitä, että työpaikkojen määrä kansantaloudessa on vakio. Tosiasiassa maahanmuutto ja työvoiman parempi saatavuus todennäköisesti kasvattavat investointeja ja saavat yritykset laajentamaan toimintaansa”, Kangasharju sanoo tiedotteessa.

Etlan mukaan maahanmuuttajien osuus on kasvanut erityisesti niillä aloilla, joilla suomalaistaustaisten työllisten määrä on ollut laskussa. Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen sanoo, että työperäinen maahanmuutto on avainasemassa koko Suomen työllisyydessä.

”Työperäisillä maahanmuuttajilla voi olla olennainen rooli siinä, että palveluita ja tuotteita pystytään tuottamaan myös niillä aloilla, joille on haastavaa löytää työntekijöitä”, Kauhanen sanoo.