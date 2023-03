Unkarin valtuuskunta saapuu Suomeen, aiheena Suomen Nato-jäsenyys – näin vierailua on ennakoitu

”Olen utelias kuulemaan, mitä heillä on sanottavaa”, sanoo eduskunnan suurta valiokuntaa johtava Satu Hassi (vihr).

Keskiviikkona Suomeen on tulossa Unkarista vierailulle parlamentaarikkojen ryhmä, jonka on tarkoitus puida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien kohtaloa.

Unkari ja Turkki ovat ainoat Nato-maat, jotka eivät ole vielä hyväksyneet Suomea ja Ruotsia sotilasliitto Naton jäseniksi. Vierailun odotetaan edistävän Unkarin ratifiointia.

Nato-jäsenyyksien käsittely Unkarin parlamentissa alkoi viime viikolla. Viimeisimmän tiedon mukaan parlamentin on tarkoitus äänestää jäsenyyksistä maaliskuun loppupuolella.

Vierailun syyksi on kerrottu, että maata hallitsevan Fidesz-puolueen sisällä on ollut erimielisyyttä siitä, pitäisikö jäsenyydet hyväksyä. Fidesz on Unkarin pääministerin Viktor Orbánin johtama puolue.

Suomeen on tulossa Fideszin jäsenistä koostuva neljän hengen seurue.

Virallisesti ryhmää nimitetään valtuuskunnaksi. Sitä johtaa Unkarin parlamentin varapuheenjohtaja (varapuhemies) Csaba Hende, ja muut jäsenet ovat europarlamentaarikot Enikő Győri ja Ernő Schaller-Baross sekä parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Zsolt Németh.

Valtuuskuntaa johtava Hende on toiminut muun muassa Unkarin puolustusministerinä vuosina 2010–2015. Hän sanoi tiistaina Ruotsissa, että Unkarin hallitus, presidentti, pääministeri ja valtaosa parlamentaarikoista tukevat kaikki selvästi Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

”Tuemme Ruotsin Nato-jäsenyyttä”, Hende sanoi vierailulla.

Hende kuvaili tapaamisen olleen lämmin ja tulevaisuuteen tähtäävä sekä arvioi kohtaamisen antaneen perspektiiviä uudesta alusta.

Heti perään hän kuitenkin sanoi Ruotsin levittäneen valheita Unkarista. Hänen mielestään Unkarilla ei ole ongelmia oikeusvaltioperiaatteen, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ja median vapauden noudattamisessa.

Valtuuskuntaan kuuluva Zsolt Németh sanoi parlamentin keskustelussa, että vierailun tarkoitus on selvittää väärinkäsityksiä maiden välillä ja käydä läpi syytöksiä ja valheita.

Németh kannattaa vahvasti Naton laajenemista. Hän sanoi parlamentissa, ettei ratifiointi ole mikään palvelus Suomelle ja Ruotsille, vaan Nato-liittokunnan jäsenten velvollisuus.

Németh on ollut maan parlamentin jäsen yli 30 vuotta. Hän on Unkarin Euroopan neuvoston valtuuskunnan puheenjohtaja ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen poliittisen komitean puheenjohtaja.

Euroopan neuvosto on toisen maailmansodan jälkeen perustettu poliittinen yhteistyöjärjestö, jonka tarkoitus on edistää rauhaa. Käytännössä Németh on siis ollut läheisesti tekemisissä järjestön arvojen eli ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kanssa.

Myös europarlamentaarikko Enikő Győri on puhunut jäsenyyksien tukemisesta. Hän nosti viestipalvelu Twitterissä esiin, että Unkarin hallitus lähetti ratifiointiesityksen parlamenttiin suositellen sen hyväksymistä.

Myönteisistä puheista huolimatta Nato-jäsenyyksien käsittely on viivästynyt Unkarin parlamentissa alkuperäisestä aikataulusta jo useita kuukausia. Asiassa on vedottu lainsäädäntöruuhkaan. Maan oppositio pitää tätä tekosyynä.

Europarlamentaarikko Enikő Győri.

Unkarilaisten ohjelma keskiviikkona eduskunnassa on tiivis. He tapaavat kello 8.30 puheenjohtaja (puhemies) Matti Vanhasen (kesk.), varapuheenjohtajat Antti Rinteen (sd.) ja Juho Eerolan (ps.) sekä eduskuntaryhmien ja valiokuntien johtoa.

Eduskunnasta kerrotaan, että tapaamiseen osallistuvat ryhmänjohtajat Antti Lindtman (sd.) ja Kai Mykkänen (kok.) sekä eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä (ps.). Lisäksi on kutsuttu puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.).

Vanhanen ennakoi keskusteluja muun muassa Helsingin Sanomille viime perjantaina.

”Minä ainakin valmistaudun kertomaan, minkälaisen maan Nato on saamassa. Mitkä meidän turvallisuushaasteemme ovat ja miten meidän puolustuksemme on organisoitu. Aika näyttää, mistä he sitten haluavat keskustella”, Vanhanen sanoi tuolloin.

Lisäksi unkarilaiset tapaavat suuren valiokunnan puheenjohtajan Satu Hassin (vihr.) erikseen. Suuri valiokunta käsittelee EU-asioita.

”Olen utelias kuulemaan, mitä heillä on sanottavaa. Tietenkin, jos on Suomen EU-kannoista jotain kysyttävää, vastaan mielelläni kysymyksiin”, Hassi sanoo.

”Unkarilaisethan ovat eri toimijoiden suulla sanoneet, että Unkarilla ei ole siinä mitään ongelmia, mutta se on kuitenkin viivästynyt. Toivottavasti jotain selvenee näissä keskusteluissa huomenna.”

Hassi ei ole saanut etukäteen mitään tietoa siitä, mistä unkarilaiset haluavat tapaamisessa keskustella.

Eduskunnasta kerrotaan, että tapaamisen ja sen myötä ohjelman eduskunnassa on määrä päättyä noin kello 10.30.