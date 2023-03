Satakunnan lennoston nousutietä levennetään ja pidennetään Pirkkalassa – Aamulehti selvitti, mistä on kyse

Satakunnan lennoston nousutietä on tarkoitus leventää ja pidentää.

Aamulehti

Pirkkalassa tiellä 3003, Satakunnan lennoston edustalla, tehdään Puolustusvoimien tietyöhanketta. Kyseisellä Yhdystiellä sijaitsee Satakunnan lennoston nousutie eli ainoastaan lentokoneen nousuihin tarkoitettu kiitotie.

Aamulehti kysyi Satakunnan lennoston esikuntapäälliköltä Petri Landkammerilta, mistä projektissa on kyse. ”Ilmavoimien operointikykyä kehitetään jatkuvasti osana Puolustusvoimien kehittämisohjelmaa, myös nousuteitä”, Landkammer vastaa.

Landkammerin mukaan päämääränä on luoda ja ylläpitää tukikohtaverkosto, joka mahdollistaa ilmavoimien operoinnin kaikissa tilanteissa.

Nousutietä on tarkoitus leventää ja pidentää. Landkammerin mukaan projekti ei kuitenkaan liity uusiin F-35-hävittäjiin tai Suomen Nato-hakemukseen. ”Nämä ovat pitkän tähtäimen asioita, joita tehdään koko ajan ja säännöllisesti.”

Voisivatko uudet hävittäjät kuitenkin käyttää kyseistä nousutietä? ”En osaa suoraan ottaa kantaa. En näe estettä, mutta myöhemmin vasta nähdään, mitä vaatimuksia uusille hävittäjille on.”

Ei muutoksia suunnitelmiin

Hankkeen projektipäällikkö Mikko Asunen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta kertoo, että kyseisellä tieosuudella parannetaan maantietä ja maantiellä olevaa vanhaa nousutietä. Nykyinen nousutie on 1980-luvulta.

Asusen mukaan suunnittelutyö aloitettiin jo vuonna 2020 eli ennen Suomeen ostettuja uusia hävittäjiä, Ukrainan sotaa ja Suomen Nato-hakemusta. Asusen mukaan tietyöhanke on osa isompaa kehittämiskokonaisuutta. ”Näillä maanteillä olevilla nousuteillä ja laskeutumispaikoilla on jonkin verran korjausvelkaa. Kyse on ihan kunnossapidosta ja siitä, että otetaan korjausvelkaa kiinni.”

Toive kehittämisestä on tullut Asusen mukaan Satakunnan lennostolta. Asusen mukaan nousutie soveltuu sille kalustolle, joka Satakunnan lennostolla on nykyään käytössä. ”Sotilaslennon johto määrittelee, onko uusien hävittäjien mahdollista käyttää sitä vai ei. Tässä ollaan lähellä Tampere–Pirkkalan lentokenttää, joten moni asia vaikuttaa siihen, että mikä on mahdollista.”

Suunnitelmat ovat kuitenkin pysyneet Asusen mukaan samana kuin mitä ne olivat vuonna 2020. Maailman tapahtumilla ei ole ollut niihin vaikutusta.

Tietyöt aloitettiin marraskuun alkupuolella, ja töiden on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana ainakin pääosin. ”Pieni varaus jätetään, että millaiset nykyajan talvet ovat. Pieniä viimeistelyitä voidaan mahdollisesti jättää seuraavalle vuodelle.”