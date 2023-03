Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) väitetty alkoholin liikakäyttö saa lisäkierroksia, mutta kukaan ei ole väittänyt, että hän olisi tehnyt virkavirheen. Poliitikkojen alkoholinkäyttö on ollut esillä aiemminkin.

Kierrokset elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) alkoholinkäytöstä kovenevat. Maanantaina kävi ilmi, että väitetystä alkoholinkäytöstä työaikana on tehty kantelu sekä valtioneuvoston oikeuskanslerille että eduskunnan oikeusvaltuutetulle (oikeusasiamies).

Lintilä joutui myrskynsilmään, kun julkisuudessa alettiin viime viikolla puhua hänen alkoholinkäytöstään. Tulppa irtosi kunnolla, kun Helsingin Sanomat kertoi haastatelleensa noin 30 nimetöntä lähdettä ministerin alkoholinkäytöstä. Laajassa selvityksessä oli lähteitä eri puolueista ja sellaisiakin, joilla ei ole mitään kytköstä poliittisiin puolueisiin.

Osa lähteistä kertoi nähneensä Lintilän olleen humalassa työtehtävissä. Lintilä olisi ollut selvästi jonkinasteisessa humalassa, mutta ei kuitenkaan voimakkaasti päihtynyt. Toiset taas kertoivat, etteivät he ole nähneet mitään ongelmia ministerin alkoholinkäytössä. Lintilä kiisti HS:n jutussa työskentelyn päihtyneenä.

Luottamus vahva

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on vahvistanut, että hän on keskustellut Lintilän kanssa tämän alkoholinkäytöstä kahdesti. Molemmilla kerroilla kyse on ollut huhuista. Saarikko on viestittänyt, ettei hänen tietoonsa ole tullut sellaisia tapauksia, joissa alkoholinkäyttö olisi vaikuttanut Lintilän työhön.

Jotakin kertoo Saarikon luottamuksesta se, että viime vuonna hän aikoi ensin siirtää Lintilän hoitamaan oman työnsä lisäksi puolustusministerin tehtäviä, kun Antti Kaikkonen (kesk.) jäi vanhempainvapaalle. Salkku olisi ollut todella raskas, kun ottaa huomioon Suomen Nato-prosessin sekä kotimaassa energiakriisin hoitamisen.

Sijaisuus laukesi niin, että Kaikkosen tehtäviä hoiti seitsemän viikkoa Mikko Savola (kesk.). Moni onkin ihmetellyt, että jos ministerillä olisi alkoholiongelma, miten häntä olisi istutettu superministeriksi?

Tapaus Lintilä ei ole yksinkertainen. Lintilän paremmin tuntevat tietävät, että hän on huumorimies, joka ei sylje kuppiin. Seuraavaksi on kysymys siitä, saako ministeri nauttia alkoholia virka-aikana. Vapaa-ajallaanhan hän saa periaatteessa tehdä mitä haluaa. Tässäkin törmätään ongelmaan, koska ministeri on tavallaan virassaan vuorokauden ympäri.

Kovan onnen viestittely

Keskustassa Lintilään kohdistuvaa kritiikkiä pidetään ajojahtina. Herääkin kysymys, miksi vilkas keskustelu aloitettiin nyt?

Syyksi on tarjottu ministerin surullisenkuuluisaa Whatsapp-viestikohua, josta ei vieläkään ole saatu tolkkua.

Toistaiseksi mikään ryhmittymä ei ole ollut vaatimassa Lintilän eroa. Liioin kukaan ei ole kertonut, että alkoholin takia olisi jokin virkatehtävä jäänyt hoitamatta.

Mikäli Lintilän asema kyseenalaistettaisiin tai huomattaisiin, että hän olisi tehnyt virkavirheen, silloin kokoontuisi keskustan puoluehallitus, ja se yhdessä eduskuntaryhmän kanssa päättäisi ministerin kohtalosta. Keskustasta kerrotaan, että mitään kokouksia ei ole sovittu. Liioin ministerin erottamisella ei ole edes spekuloitu.

Osa pitää kohua puhtaana vaalikikkailuna. Lisäksi on uumoiltu, että keskustan sisälläkin tehdään karhunpalveluksia. Vaasan vaalipiirissä on menossa raju pudotuspeli kansanedustajan paikoista.

Kausi on ollut raskas

Lintilä saa ymmärrystä omiltaan, sillä vaalikausi koronaepidemian ja sodan kanssa ei ole ollut helppo. Lintilän hyväksi voidaan laskea yritysten koronatukijärjestelmien laatiminen ja nyttemmin energiatuet. Tahti on ollut kova, mutta toisaalta niin se on ollut monella ministerillä.

On selvää, että ministerin saama laaja julkisuus tekee hallaa puolueelle, hänelle itselleen, mutta myös poliittiselle uskottavuudelle. Mutta jos virkavirheitä ei voida osoittaa, niin ongelman käsittely on hankalampaa.

Vaalit ovat neljän viikon kuluttua ohi ja Suomeen aletaan koota uutta hallitusta. Veikkaus on, että Lintilä vetää pestinsä loppuun asti, ellei jotakin yllättävää tule ilmi.

Mokia kerrakseen

Alkoholi ja poliitikot on hankala yhdistelmä. Kun joku töpeksii kunnolla, niin liikakäytön epäilyille ei jää tulkinnanvaraa. Muistamme kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps.) toikkaroinnit eduskunnan pikkujouluissa.

Entinen kansanedustaja Sampsa Kataja (kok.) puolestaan sammalsi yön tunteina eduskunnan puhepöntössä. Viime kuussa kävi ilmi, että hän on esiintynyt päihtyneenä maakuntaliittojen yhteisellä matkalla Brysselissä. Kataja on perunut ehdokkuutensa eduskuntaan.

Painotuskertoimet nousevat, kun kyseessä on ministeritason päättäjä. Entinen ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen (kok.) siirsi kansanedustajana autoaan alkoholin vaikutuksen alaisena. Urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas.) juhli villisti ja sammui olympialaisissa vuonna 2014. Viime syksynä pääministeri Sanna Marinin (sd.) vapaa-ajan bailausvideoita selvittiin julkisuudessa useampi viikko. Hän joutui selvittämään alkoholinkäyttöään tiedotustilaisuudessa.

Nämä tapaukset kertovat, että otettu on, mutta olisi oudompaa, jos tällaisia ei tulisi ilmi. Mihin vedetään raja ja milloin? Se on taas kysymys, johon ei helpolla löydy oikeudenmukaista vastausta. Kun muistelee vanhoja tapauksia, niin suuri osa viinasekoiluista peitetään huumoriin ja lopulta unohdetaan.

Kirjoittaja on Aamulehden politiikan toimittaja.