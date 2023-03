Henriksson: Rkp ei lähde hallitukseen, joka tekee ”perussuomalaista politiikkaa”

Puoluejohtaja pitäisi kiinni Suomessa töihin päässeistä maahanmuuttajista. ”Meillä ei ole varaa lähettää heitä takaisin.” Tämä on eduskuntapuolueiden puheenjohtajien haastattelusarjan osa 8/9.

Helsinki

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson näkee hyvin epätodennäköisenä, että puolue olisi samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa. ”Jos tarkennan, sanon, että rkp ei lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa”, hän kertoo STT:n puheenjohtajahaastattelussa.

Rkp:lla ja perussuomalaisilla on hänen mukaansa hyvin erilainen käsitys muun muassa työperäisestä maahanmuutosta, ilmastopolitiikasta, ruotsin kielen asemasta ja EU-politiikasta. ”Kun katsoo, mitä perussuomalaiset ajavat takaa, on aika monta Suomen tulevaisuuden kannalta keskeistä kysymystä, joissa meillä on hyvin erilaiset näkemykset.”

Esimerkiksi EU:ta perussuomalaiset haukkuu Henrikssonin mukaan joka asiassa, mutta realistista vaihtoehtoa Suomen EU-jäsenyydelle ei ole puolueelta kuultu. ”Olisiko ratkaisu se, että Suomi käpertyy itseensä? Mielestäni ei. Voi katsoa vaikka Britanniaa. Ihmisille maalattiin brexitistä väärä kuva, ja heitä johdettiin harhaan. Nyt Britanniassa on suuria ongelmia monella saralla.”

Henrikssonin mukaan rkp:n kansanedustajista ja puoluehallituksen jäsenistä vain muutama on toivonut selvää julkilausuttua linjausta siitä, että hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa ei ole mahdollista. ”Olen todennut, että rkp:n tapa ei ole ollut ennen vaaleja sulkea mitään vaihtoehtoa pois.”

Rkp on suhteellisen pieni puolue ja sai esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa 4,5 prosentin kannatuksen, mutta on päässyt usein hallitukseen.

”Emme lyö lukkoon, miten paljon pitää sopeuttaa”

Seuraavan hallituksen pitäisi sopia keinoista, joilla hillitään valtion nopeaa velkaantumista. Valtiovarainministeriön mielestä Suomen julkista taloutta pitäisi vahvistaa yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana.

Rkp ei halua tässä vaiheessa lyödä lukkoon, miten paljon julkista taloutta pitäisi vahvistaa. ”Me emme lyö lukkoon, miten paljon pitää sopeuttaa seuraavalla vaalikaudella vaan haluamme nähdä kokonaisuuden.”

Puolueelle on tärkeää, että vaikka velkaantuminen otetaan vakavasti ja uudistuksiin sitoudutaan, ilmapiiri yhteiskunnassa säilyy tulevaisuuteen uskovana. ”Ettei puhuta vain, kuinka surkeasti kaikki menee ja kuinka paljon pitää leikata.”

Vastakkainasettelu ihmisten välillä ei saa voimistua vaan pitää vaalia yhtenäisyyttä. ”Meillä ei ole varaa siihen, että ihmiset tuntevat, että nyt päättäjät tekevät jotain, mistä minä en pidä enkä ymmärrä, miksi se tehdään. Tätä pitää varoa. Sen takia tässä täytyy yrittää löytää sellainen kultainen keskitie.”

Työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttava

Puolueen tavoitteena on 80 prosentin työllisyysaste ensi vaalikauden aikana. Tavoitteen saavuttamiseksi puolue olisi valmis uudistamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa esimerkiksi niin, että työttömyysjakson alussa saisi enemmän ansiosidonnaista kuin lopussa. ”Emme leikkaisi itse tuesta mutta jaksottaisimme sen eri tavalla. Me uskomme, että jos näin tehdään”, useampi ihminen työllistyy.

Myös työperäistä maahanmuuttoa tulee lisätä. ”Se on kohtalonkysymys Suomelle.”

Puolue olisi valmis esimerkiksi poistamaan työvoiman saatavuusharkinnan vaikka heti. ”Olisimme halunneet kokeilla tätä jo tällä vaalikaudella, mutta siihen ei saatu muita hallituskumppaneita mukaan. Uskomme, että yritykset tietävät itse”, millaista työvoimaa ne tarvitsevat.

Saatavuusharkinta tarkoittaa, että ulkomailla olevan työntekijän hakiessa oleskelulupaa selvitetään, olisiko avoinna olevaan paikkaan jo tarjolla työntekijää Suomesta.

Rkp näkee tärkeänä myös, että sellaiset maahanmuuttajat, jotka ovat onnistuneet työllistymään, voisivat jäädä Suomeen. ”Meillä ei ole varaa lähettää heitä takaisin.”

Tavoitteena tehdä paras tulos 30 vuoteen

Ansiotulojen verotusta rkp haluaisi keventää, mutta ei näe sitä realistisena heti vaalikauden alussa vaan vasta kauden loppupuolella. ”Tavoite on, että pystymme keventämään ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa ja myös eläkeläisten verotusta”, hän sanoo.

Ennen kuin tämä tehdään, olisi Henriksson mukaan tärkeää löytää kannusteita, joilla eläköityneet saataisiin houkuteltua takaisin töihin vaikkapa osa-aikaisesti. ”Tarvitsemme koko potentiaalin, joka meillä on.”

Yksi rkp:n vaalitavoitteista on jo toteutunut, kun ensimmäistä kertaa ikinä puolueella on ehdokkaita kaikissa vaalipiireissä. ”Tavoitteena on tehdä paras tulos 30 vuoteen ja voittaa 1–2 paikkaa eduskuntaan lisää.”

”Tämä on turhauttavaa”

Henriksson koki kuukausi sitten äkkipysähdyksen, kun kaatui pahasti tenniskentällä. Hän loukkasi käsivartensa ja polvensa ja joutuu nyt konkkaamaan kyynärsauvojen varassa. ”Tämä on turhauttavaa, kun olen aina ollut hyvin aktiivinen ja tottunut siihen, että pystyn tekemään aika paljon asioita”, hän sanoo.

Hän on pyrkinyt kuntoilemaan säännöllisesti, jotta jaksaisi vaativaa työtään. ”Sen takia kävin pelaamassa tennistäkin. Minulla oli edessä pitkä työmatka ja paljon istumista lentokoneessa.”

Hän myös lenkkeilee koiransa kanssa kotikaupungissaan Pietarsaaressa. ”Yleensä kävelen sen kanssa pitkiäkin lenkkejä Pietarsaaren Vanhassa satamassa tai jäällä talvella.”

Loukkaantuminen tuli hankalaan saumaan huhtikuun alun eduskuntavaalien kannalta. ”Se oli minulle sellainen sokki, kun leikkauksen jälkeen lääkäri sanoi, että olet viisi viikkoa sairauslomalla. Rupesin nauramaan, että en voi olla viittä viikkoa sairauslomalla.”

Viime viikolla Henriksson matkusti toipilaana Helsinkiin, sillä eduskunnassa sinetöitiin päätös liittyä puolustusliitto Natoon. ”Minulle oli tärkeää olla äänestyksessä läsnä. Se oli eduskuntaurani tärkein päätös.”