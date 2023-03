Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikölle syyte törkeästä palvelurikoksesta

Syytteessä on kyse laajan turvaluokitellun tietoaineiston lainvastaisesta säilyttämisestä ja käsittelystä. Epäillyn rikoksen tekoaika on 2005-2016. Georgij Alafuzoff on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Puolustusvoimien ja EU:n sotilasesikunnan entistä tiedustelupäällikköä Georgij Alafuzoffia syytetään törkeästä palvelus­rikoksesta. Hänet kuvattiin Helsingissä joulukuussa 2012.