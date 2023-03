Linja-autoliikenteen ja huoltokorjaamoiden työriitaan ei saatu sopua torstainakaan

Helsinki

Linja-autoliikenteen ja huoltokorjaamoiden työriidassa ei torstaina saavutettu sopua. Sovittelija Jukka Ahtela kirjoitti Twitterissä, että työriidan sovittelua jatkettiin kuitenkin rakentavalla mielellä.

Työriidan ratkomista on tarkoitus jatkaa perjantaina aamupäivällä.

Osapuolina työriidassa ovat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT sekä Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT.

Linja-autolakko alkoi keskiviikkona, ja sen on määrä kestää ensi viikon perjantaihin asti, elleivät osapuolet pääse sitä ennen sopuun.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic kertoi torstaina, että bussilakon ajan henkilöautoliikenne on ollut sujuvaa. Keskiviikon ja torstain henkilöautoliikenne on sujunut lähes normaalin arkipäiväliikenteen tapaan, ja työmatkaliikenteen määrissä on ollut vain hienoista kasvua.

Oikaisu 2.3.2023 kello 19.15: Artikkelissa kerrottiin virheellisesti, että linja-autolakko olisi alkanut tiistaina. Se alkoi keskiviikkona, ei tiistaina.