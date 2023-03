Suomalaisten googlauksista voi päätellä, mitkä puolueet onnistuvat herättämään kiinnostusta. Googlelta saadut tuoreet tiedot kertovat, että perussuomalaiset on vaaleista toiseen googlatuin puolue. Asiantuntijat kertovat, mistä se johtuu.

Aamulehti

Perussuomalaiset on jälleen vaalien lähestyessä Suomen googlatuin puolue. Näin on ollut joka kerta vaalien alla vuoden 2011 "jytkyvaaleista” lähtien. Tiedot perustuvat Google Trends -palveluun. Aamulehti pyysi Googlelta tietoa suomalaisten googlauksista eduskuntavaaleja edeltävällä viikolla 2019, 2015 ja 2011.

Tuoreimmissa kannatusmittauksissa kärkikolmikko, kokoomus, sdp ja perussuomalaiset, mahtui parin prosenttiyksikön sisään. Samaa kolmikkoa googlataan Suomessa eniten, mutta Googlessa erot puolueiden välillä ovat selvemmät. Perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä ero on maaliskuun alussa liikkunut 2–3 prosenttiyksikön välillä, kun taas sdp:hen kohdistuu jo selvästi vähemmän kiinnostusta.

Miksi perussuomalaiset on googlatuin?

Google Trends -palvelun tiedot heijastavat tietyn aiheen hakukiinnostusta, mutta Googlen mukaan piikki hauissa ei välttämättä kerro edes aiheen suosiosta vaan ennemminkin siitä, että jostain syystä useat Googlen käyttäjät hakevat tietoa samasta aiheesta. Hakutuloksiin sisältyvät kaikki haut, jotka sisältävät puolueen nimen. Se tekee tulkinnasta hankalaa.

Perussuomalaisia googlanneet ovat hakeneet tietoa esimerkiksi ehdokkaista. Googlauksen taustalla voi olla halu selvittää, keitä puolueella on ehdokkaina tai millainen on puolueohjelma, mutta syitä voi olla lukuisia muitakin. Taustalla voi olla myös aitoa kiinnostusta, sillä Turun yliopiston väitöskirjatutkijan Tapio Vepsäläisen mukaan ainakin aiemmissa vaaleissa puolue on näyttäytynyt kiinnostusta herättävänä vaihtoehtona.

Hakuja syntyy myös silloin, kun joku asia on paljon pinnalla. Perussuomalaisten esiintyminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa eroaa muista puolueista, ja jäsenten kannanotot herättävät usein reaktioita. Viime vaalien aikaan tutkijat kommentoivat puolueen hyödyntävän vaalikampanjoissaan niin sanottua kohun logiikkaa.

Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa 2016 Donald Trump oli liki päivittäin esillä etenkin Twitterissä esittämiensä kannanottojen ja niitä seuranneiden kohujen ansiosta, mikä aiheutti kiinnostusta Trumpia kohtaan. Helsingin yliopiston tutkijan Salla-Maaria Laaksosen mukaan Trump henkilönä saattoi herättää halua googlata, mitä tämä on tällä kertaa sanonut. Somesuosiosta huolimatta vastaehdokas Hillary Clinton sai vaaleissa isomman äänimäärän.

Perussuomalaisista kommentoidaan Aamulehdelle, että kun puolueessa on sanottu tai tehty jotain kiinnostavaa – oli se sitten positiivista tai negatiivista – ihmiset haluavat selvittää asiaa. Perussuomalainen-lehden ja Suomen Uutisten päätoimittajan Matias Turkkilan mielestä sillä on merkitystä, millaista kieltä puhutaan. Turkkilan mielestä muut puolueet ovat vieneet itseltään mahdollisuuden puhua, mutta perussuomalaiset on sallivampi. ”Ja se toimii meidän eduksi. Totta kai välillä on ylilyöntejä.”

Sdp vihreiden ohi

Aiempina vuosina myös kokoomus ja vihreät ovat olleet usein googlatuimpien joukossa vaalien alla. Sen sijaan sdp:n osuus hauista oli pitkään pieni. Vielä 2011 sen osuus googlauksista oli vaaleja edeltävällä viikolla kolme prosenttia, kun esimerkiksi perussuomalaisten osuus oli 35 prosenttia. Silti sdp sai perussuomalaisia suuremman äänimäärän.

Sdp on perinteisesti tunnettu iäkkäämpien äänestäjien puolueena. Nyt puolue vaikuttaa kiinnostavan myös nuorempien keskuudessa. Sdp on puolueista kolmanneksi googlatuin, ja Sanna Marin puoluejohtajista ylivoimaisesti haetuin. Tarkastushetkellä 42 prosenttia puoluejohtajahauista kohdistui häneen. Pääministeri kiinnostaa tavallisestikin paljon, mutta Tampereen yliopiston Pekka Isotaluksen mukaan Marinilla on poikkeuksellinen kyky kerätä huomiota. ”Hän on noussut ministerisarjasta julkkissarjaan.”

Kun vielä 2019 tehdyn eduskuntavaalitutkimuksen mukaan nuorimmat ikäluokat suosivat kokoomusta, perussuomalaisia ja vihreitä, nousi sdp alkuvuonna Helsingin Sanomien kyselyssä ensi kertaa äänestävien keskuudessa toiselle sijalle ohi vihreiden ja kokoomuksen.

Voittajat ja häviäjät

”Google-vaalien” yhdeksi häviäjäksi voi kutsua vihreitä, joka on edellisissä vaaleissa ollut kokoaan suurempi Googlessa. 2019 vaaleissa vihreät oli vaaleja edeltäneellä viikolla maan toiseksi googlatuin puolue, kun se nyt on sijalla neljä selvästi pienemmällä osuudella. Puheenjohtaja Maria Ohisaloa on googlannut vain neljä prosenttia puoluejohtajia hakeneista.

Yhdeksi voittajaksi puolestaan voi nostaa Liike nytin, jolla on vain yksi kansanedustaja, mutta joka silti kiinnostaa Googlessa yhtä paljon kuin keskusta ja vasemmistoliitto. Hjallis Harkimon osuus googlauksista on yhtä suuri kuin Petteri Orpon (kok.). Taakse jäävät esimerkiksi Li Andersson (vas.) ja Maria Ohisalo (vihr.).

Ennakoiko Google vaalitulosta?

Googlen mukaan hakutiedot eivät kerro äänestyskäytöksestä. Turun yliopiston Tapio Vepsäläinen sanoo, että on vain hyvin vähän tieteellistä näyttöä siitä, että vaalitulosta voisi ennustaa Googlen avulla. Sen sijaan muiden sosiaalisen median palveluiden, kuten Facebookin ja Twitterin osalta näyttöä on enemmän. ”Yleisesti tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että yksinkertaiset mallit, joissa katsotaan pelkästään puolueen saamaa huomiota, eivät ole paljon sattumaa tarkempia.”

Helsingin yliopiston Salla-Maaria Laaksosen mukaan on tutkittu paljon, voisiko jollain sosiaalisen median analytiikalla ennustaa vaaleja. Google-hakuja pidetään tutkimuksissa laajasti indikaattorina kuluttajien kiinnostukselle. Suomalaisten googlauksista voineekin päätellä, mitkä puolueet onnistuvat herättämään kiinnostusta. Kiinnostus ei välttämättä kuitenkaan tarkoita halua äänestää puoluetta.

Perussuomalaiset on ollut ylivoimaisesti googlatuin puolue vaaleja edeltävällä viikolla kaikissa eduskuntavaaleissa vuodesta 2011, mutta se ei ole kertaakaan noussut vaalien suurimmaksi.