Mielenosoittajat polttivat Erdoğanin kuvan Helsingissä – tutkitaan kunnianloukkauksena

Poliisi otti paikalta kiinni neljä ihmistä, jotka on sittemmin vapautettu.

Mielenosoittajat polttivat sunnuntaina Helsingissä Turkin suurlähetystöllä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kuvan. Poliisi tutkii asiaa kunnianloukkauksena. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Helsingin poliisilaitoksen hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Heikki Porola sanoo, että tapahtuma tuli poliisin tietoon, kun lähistöllä ollut partio näki tapahtumat.

”Kun siellä on jotain poltettu yleisellä paikalla, se herättää kiinnostusta ja kun on todettu, että kuvassa on Turkin presidentti, on syytä epäillä, että kunnianloukkausrikos tapahtunut”, Porola sanoo. Porolan mukaan yksin kuvan polttaminen voi olla rikos. ”Jos poltetaan kuva, josta joku voidaan tunnistaa, se voi täyttää tunnusmerkistön.”

Porolan mukaan mielenosoituksesta ei ollut tehty poliisille ennakkoilmoitusta. Osallistujia oli hänen mukaansa noin parikymmentä ja he olivat naamioituneita. Paikalta otettiin kiinni neljä ihmistä, jotka on sittemmin vapautettu. Kunnianloukkauksen lisäksi asiassa epäillään virkamiehen vastustamista ja niskoittelua.

Mielenosoituksen järjestäneen Kurdistanin puolesta -toimintaryhmän medialle lähettämän tiedotteen mukaan poliisi käytti yhteen mielenosoittajaan pippurikaasua. Porola sanoo, ettei hänen tiedossaan ole, että kaasua olisi käytetty.