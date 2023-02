Naton pääsihteeri Aamulehdelle: Naton uskottavuus ei ole kärsinyt Turkin ja Unkarin viivyttelystä – kysyimme, voiko Pirkkalaan tulla tukikohta

Jens Stoltenbergin mukaan Suomi ja Ruotsi ovat jo nyt turvallisemmassa asemassa kuin ennen Nato-hakemuksen jättämistä viime vuoden toukokuussa. Hän kommentoi Aamulehdelle myös tietoja Kiinan mahdollisesta aseavusta Venäjälle.

Aamulehti, Helsinki

Puolustusliitto Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Naton uskottavuus tai avointen ovien politiikka eivät ole kärsineet, vaikka Turkki ja Unkari viivyttävät Ruotsin ja Suomen jäsenyyshaaveita edelleen.

Aamulehti tapasi Stoltenbergin tiistaina Helsingissä Eduskuntatalolla. Stoltenbergin mukaan Naton avointen ovien politiikka toimii edelleen. Sen osoittaa esimerkiksi se, että Pohjois-Makedoniasta tuli Naton jäsen 2020 ja Montenegrosta vuonna 2017.

Avoimien ovien politiikka tarkoittaa, että mikä tahansa maa voi ilmoittaa halukkuudestaan liittyä sotilasliiton jäseneksi. Sen jälkeen tarvitaan jäsenten yksimielinen hyväksyntä. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat kyseenalaistaneet avointen ovien politiikkaa, jos tie Natoon ei aukea pian.

Nato reagoi uhkaan

Stoltenbergin mukaan Suomi ja Ruotsi ovat jo nyt turvallisemmassa asemassa kuin ennen Nato-hakemuksen jättämistä viime vuoden toukokuussa.

”Nato on myös lisännyt läsnäoloaan maissa, joten on mahdotonta, ettei Nato reagoisi Suomeen tai Ruotsiin kohdistuvasta sotilaallisesta uhasta. Ei kannata ajatella, että teidät olisi jätetty yksin. Olette todella lähellä Natoa.” Stoltenberg muistuttaa, että moni Nato-maa, kuten Britannia, on antanut maille turvatakuut jäsenyysprosessin ajaksi.

Mitä ajattelit, kun kuulit ensimmäistä kertaa, että Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon?

”Maailma muuttuu, ja että presidentti Putin sai juuri päinvastaista kuin hän halusi: lisää Nato-maita ja -joukkoja rajalleen."

Hetkestä, jolloin Suomesta ja Ruotsista tulee Naton jäsen, Stoltenberg ei uskalla vielä haaveilla tai ajatella sitä, miten hän aikoo asiaa juhlistaa.

Kokous ei tae läpimurrosta

Demaritaustainen Stoltenberg tapasi Helsingissä muun muassa presidentti Sauli Niinistön. Lisäksi hän vieraili Pohjoismaisen työväenliikkeen yhteistyökomitea Samakin vuosikokouksessa.

Neuvottelut Nato-jäsenyyden ratifioinnista Turkin, Ruotsin ja Suomen välillä ovat olleet tammikuusta lähtien jäissä. Keskusteluiden on määrä jatkua ensi viikolla maaliskuun 9. päivä Brysselissä. Päivän kokouksessa pitämässään puheessa Stoltenberg toppuutteli tapaamiseen liittyviä toiveita.

”Pääsemme jatkamaan Madridissa allekirjoitetun sopimuksen käsittelyä, mutta kokous ei ole tae läpimurrosta.” Hänen mukaansa on kuitenkin selvää, että Suomi ja Ruotsi ovat toteuttaneet sen, mitä ovat Turkille viime kesänä Madridissa luvanneet.

Stoltenberg painottaa Aamulehden haastattelussa, että hänelle on tällä hetkellä kaikista tärkeintä se, että Unkari ja Turkki ratifioivat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden mahdollisimman pian. Hän sanoo, että viivästyksistä huolimatta prosessi on edelleen historiallisen nopea, vaikka tarkkaa päivämäärää jäsenyydelle hän ei pysty edelleenkään antamaan.

”Naton jäseninä on 30 maata ja heidän 30 parlamenttiaan tekevät itsenäiset päätöksensä asiasta."

Voisiko Pirkkalaan tulla Naton tukikohta?

Hetkestä, jolloin Suomesta ja Ruotsista tulee Naton jäsen, Stoltenberg ei uskalla vielä haaveilla tai ajatella sitä, miten hän aikoo asiaa juhlistaa. ”On tärkeintä, että Suomi ja Ruotsi tekivät toukokuussa historiallisen päätöksen. Se osoitti maiden poliittisten johtajien rohkeutta ja myös sitä, että Naton ovet ovat auki.”

Stoltenberg ei ole vieraillut koskaan Tampereella. Aamulehden kysyessä Pirkkalan sotilastukikohdan mahdollisuuksista pysyväksi Nato-tukikohdaksi, hän asettelee sanansa tarkkaan. ”Tulen Norjasta, eikä meilläkään ole pysyvää tukikohtaa. Nämä ovat päätöksiä, jotka on tehtävä yksilöllisesti jokaisen liittolaismaan toimesta. Nato-tukikohta ei tule Suomeen ilman maan suostumusta.”

Varoitus Kiinasta

Stoltenbergin mukaan hän ja moni muu uskoi kylmän sodan jälkeen, että Venäjän kanssa voisi rakentaa yhteistyötä. Nyt hän sanoo, että Venäjän Ukrainaan hyökkäämisen jälkeen paluuta entiseen ei enää ole, ja Putin näyttää haluavan tällä hetkellä ennemmin lisää sotaa kuin rauhaa. Hän muistutti tiistain puheessaan yhteistyökomitealle, että Kiinan kanssa ei saisi toistaa samoja virheitä.

”Se, mitä tapahtuu Euroopassa tänään, voi tapahtua Aasiassa huomenna.”

Eri mediatietojen mukaan Venäjä olisi neuvotellut Kiinan kanssa kamikaze-lennokkien ostamisesta. Suoria todisteita Kiinan toimittamasta aseavusta ei ole ja Kiina itse on kiistänyt tiedot suunnitelluista asetoimituksista.

Stoltenbergin mukaan Kiinan ei pitäisi antaa aseellista tukea Venäjälle. Hän kiertää kysymyksen siitä, miten Nato aikoo reagoida, jos Kiina lähettää aseita Venäjälle. Kiinalla on Stoltenbergin mukaan YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenmaana erityinen vastuu asiassa.

Pitäisikö länsimaiden lisätä sotilaallista apua Ukrainalle, jos Kiina tukee Venäjää aseellisesti?

Stoltenbergin mukaan aseapu olisi tragedia ukrainalaisille, mutta myös vaara länsimaille, jos Putin saa tahtonsa läpi. ”Meidän pitää antaa Ukrainalle kaikki mahdollinen tuki, mitä se tarvitsee menestyäkseen suvereenina itsenäisenä valtiona.”

Jens Stoltenberg puhui yhteisessä tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marinin (sd.) kanssa tiistaina.

Marin: Kiinan asetukea Venäjälle ei voi hyväksyä

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) osallistui tiistain kokoukseen Helsingissä. Aamulehden kysymykseen siitä, vaikuttaako Kiinan mahdollinen aseapu Venäjälle Suomen ja Kiinan suhteisiin, hän vastasi näin:

”Olisi todella valitettavaa ja vaarallista, jos Kiina päättäisi tukea Venäjää sodassa Ukrainassa. Tuki olisi aggressiivinen liike Kiinalta, eikä sitä pidä sietää tai hyväksyä. Meillä on oltava erittäin selkeä viesti Kiinalle siitä, että sen pitäisi painostaa Venäjää kaikin mahdollisin tavoin lopettamaan tämä sota, eikä sitä voi tehdä antamalla sille aseita.”