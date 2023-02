Ilmastopoliittisille toimille on yhä vahva tuki, sillä enemmistö pitää ilmastonmuutoksen hillitsemistä tärkeänä.

Suomalaisten into vaatia poliitikoilta ilmastotoimia ja tehdä niitä omassa elämässään on selvästi laskenut vuoden 2019 eduskuntavaaleja edeltävästä ajasta, selviää valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän tilaamasta ilmastobarometrista.

Aiempaa pienempi osuus suomalaisista esimerkiksi katsoo, että ilmastonmuutoksen hillinnän tulisi olla seuraavan hallitusohjelman kärkiteemoja. Kun tutkimus viimeksi toteutettiin vuoden 2019 eduskuntavaalien alla, väitteen kanssa samaa mieltä oli 70 prosenttia vastaajista. Tuoreessa barometrissa luku oli laskenut 61 prosenttiin.

Suunta on sama myös muissa ilmastopolitiikkaan liittyvissä väitteissä. Edellisen tutkimuksen aikaan lähes 70 prosenttia vastaajista ajatteli, että Suomen hallituksen on toimittava aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämänvuotisessa kyselyssä tätä mieltä oli enää puolet vastaajista.

Barometrin mukaan myös aikomus äänestää vaaleissa aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi työskentelevää ehdokasta on laskenut 44 prosentista 32 prosenttiin. Ilmastotoimilla on barometrin mukaan kuitenkin suomalaisten vahva tuki. Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että Suomen pitää vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.

Petrausta vain energiansäästössä

Suomalaisten halu tehdä elämässään toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on niin ikään laskenut. Vain halukkuus energian säästämiseen on merkittävästi kasvanut.

Vastaajista yli 70 prosenttia kertoo valmiudestaan säästää sähköä kulutuksen ollessa korkeimmillaan, kun edellisessä barometrissa luku oli hieman yli 60 prosenttia. Aiempaa suurempi osuus vastaajista kertoo myös vähentäneensä sähkön- tai lämmönkulutustaan.

Toisaalta esimerkiksi eläinperäisten tuotteiden osuutta ruokavaliossaan sekä ilmastosyistä tavaroiden hankkimista vähentäneiden osuus vastaajista on hieman pienentynyt vuoteen 2019 verrattuna.

Tutkimuksen mukaan jakolinjat ilmastokysymyksissä ovat selvät. Myönteisesti ilmastotoimiin suhtautuvat nuoret, naiset, korkeakoulutetut, sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Sen sijaan perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan kannattajat sekä miehet pitävät ilmastotoimia vähemmän tärkeinä. Pääkaupunkiseudulla asuvat kannattavat ilmastotoimia maaseudulla asuvia enemmän.

Ilmastobarometrilla selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta vaalien alla. Tutkimuksessa myös vertailtiin, miten ilmastonäkemykset ovat muuttuneet verrattuna aiempiin barometreihin.

Tutkimukseen osallistui hieman yli tuhat 15–74-vuotiasta vastaajaa eri puolilta manner-Suomea. Kyselytutkimuksen toteutti alkuvuonna Kantar Public, ja sen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.