Saamelaiskäräjien puheen­johtaja pettyi laki­käsittelyn päättymiseen: ”Seuraavalla pääministerillä on tämä odottamassa edessään”

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso toivoo saamelaiskäräjälain tulevan käsiteltäväksi uudelleen heti uuden vaalikauden alussa.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on hyvin pettynyt siihen, että saamelaiskäräjälain eteneminen tyssäsi jälleen kerran.

Lain käsittely päättyi perjantaina eduskunnassa, sillä perustuslaki­valiokunta ilmoitti, ettei sillä ollut aikataulusyistä edellytyksiä laatia asiasta asianmukaista mietintöä. Mietinnön olisi pitänyt valmistua perjantaina viimeistään kello 13, jotta se olisi ehditty käsitellä loppuun ennen eduskunnan viikon kuluttua alkavaa vaalitaukoa.

Juuso näkee, että aikaa ja edellytyksiä asian käsittelylle olisi ollut, mikäli tahtoa sen ratkaisemiseksi olisi ollut. Hänen mukaansa eduskunnan ja hallituksen olisi tullut raamittaa aikataulut paremmin, jotta asia olisi ehditty käsitellä loppuun. ”Saamelaiskäräjäasioita tunnutaan jättävän vaalikauden viimeisille päiville, jotta voidaan sanoa, että ei ehditä tai voidaan perustella, että asiat ovat epämääräisiä.”

Jää odottamaan seuraavaa

Juuson mukaan prosessi saamelaiskäräjälaista on ollut pitkä ja perusteellinen. Hän toivoo, että asia tulee käsiteltäväksi heti uuden vaalikauden alussa. ”Tämä ei katoa mihinkään. Seuraavalla pääministerillä on tämä odottamassa edessään, ja toivottavasti Suomesta löytyy sellainen pääministeri, joka haluaa tätä edistää, niin kuin nykyhetkellä on ollut.”

Hänen mukaansa nykyisellä esityksellä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi on laaja tuki saamelaisten parissa. Myös ihmisoikeustoimijat ja viranhaltijat, mukaan lukien oikeuskansleri ja eduskunnan apulaisoikeusvaltuutettu, ovat hänen mukaansa olleet esityksen kannalla.

Juuson mukaan tietyt tahot ovat asettaneet saamelaisten ihmisoikeudet poliittiseksi pelinappulaksi. Hänen mukaansa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tulisi eduskunnassa kuitenkin pitää huolta.

Sdp, vasemmistoliitto, vihreät ja Rkp äänestivät valiokunnassa mietinnön laatimisen puolesta. Perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta olivat sitä mieltä, että mietintöä ei voida antaa.