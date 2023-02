Suomi on lähettänyt Ukrainaan siviiliapua yli 70 rekkalastillista – Tätä kaikkea sodan keskelle on toimitettu

Sisäministeriöstä kerrotaan, että tarve esimerkiksi energia-alan ja terveydenhuollon avustuksille on suurta jatkossakin.

Suomi on toimittanut Ukrainaan niin aseapua kuin siviiliapua. Paikallinen asukas peitti asuintalon hajonnutta ikkunaa Tšasiv Jarin kaupungissa Itä-Ukrainan Donetskin alueella 28. tammikuuta.

Aamulehti

Suomen Ukrainaan lähettämän aseavun summa kohoaa torstaina tehdyn päätöksen mukaisesti yli 750 miljoonaan euroon. Tuorein paketti sisältää Leopard 2 -raivaus­panssari­vaunuja. Asepaketit saavat paljon huomiota, mutta tärkeätä on myös Ukrainaan lähetettävä siviiliapu.

Erikoissuunnittelija Heikki Honkanen sisäministeriöstä sanoo, että lähteneiden avustusrekkojen määrä on jo yli 70 kappaletta. ”Rekat ovat sisältäneet pelastustoimen ja terveydenhuollon tarvikkeita, lääkkeitä ja viime aikoina erityisesti energia-alan tarvikkeita, kuten varavoimalaitteita, muuntajia ja erilaisia sähköverkon komponentteja.”

Lisäksi Suomi on lähettänyt Ukrainaan ajoneuvoja. ”Parikymmentä ambulanssia, yhdeksän sammutusautoa, säiliöauto, 15 linja-autoa ja kaksi ajoneuvoja, jotka soveltuvat lämpösäädeltyihin kuljetuksiin.”

Sisäministeriö koordinoi EU:n pelastus­palvelu­mekanismin kautta lähetettävää materiaaliapua Ukrainaan. Apu perustuu Ukrainan avunpyyntöihin.

Yli 7 miljoonan edestä

Honkasen mukaan muun muassa energia-alan ja terveydenhuollon avustuksille on suurta tarvetta jatkossakin.

Siinä missä puolustusvoimat alkaa heti täydentää varastojaan, kun materiaalia on lähetetty Ukrainaan, niin siviilipuolen avustaminen kulkee osittain eri latua. ”Lähetetty apu on ollut suurilta osin lahjoituksia yrityksiltä ja julkiselta sektorilta.”

EU:n pelastus­palvelu­mekanismin kautta kulkee apu myös Syyriaan ja Turkkiin maanjäristys­onnettomuuden takia.

Ukrainaan on lähetetty materiaaliapua kaikkiaan tähän mennessä yli 7 miljoonan euron edestä. ”Tässä on huomioitava se, että arvo perustuu pitkälti materiaalien poistoarvoihin. Merkittävää on materiaalien suuri käyttöarvo.”

Perjantaina 24. helmikuuta tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Venäjä aloitti nykyisen laajan hyökkäyksensä Ukrainaan. Siviiliapua lähti Suomesta jo maaliskuun alussa. Silloin lähetys piti sisällään hätämajoituksen 5 000 asukkaalle ja terveydenhuollon suojatarvikkeita.