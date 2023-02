Katso lista: Nykyisistä kansanedustajista 31 aikoo jättää eduskunnan – luopujia enemmän hallituspuolueissa kuin oppositiossa

Nykyisistä kansanedustajista 31 ei tavoittele jatkokautta huhtikuun eduskuntavaaleissa. Luopujien joukkoa ei ole veistetty yhdestä puusta, vaikka joitain yhdistettäviä tekijöitä on löydettävissä. Puolueiden piti jättää ehdokaslistat tiistaina.

STT

Jatkokausi Arkadianmäellä kiinnostaa istuvia kansanedustajia hieman enemmän kuin useissa aiemmissa vaaleissa. Kahdestasadasta edustajasta 31 ei hae jatkokautta. Luku on pienin sitten vuoden 2007 vaalien. 2010-luvun vaaleissa luopujia oli vaaleista riippuen 33–37 kappaletta.

Luopujat saivat viime vaaleissa yhteensä 180 000 ääntä. Heistä suosituin oli entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.), jonka lisäksi yli 10 000 ääntä saivat helsinkiläinen Jaana Pelkonen (kok.) ja Kristiina Salonen (sd.) Satakunnasta.

Tilastokeskuksen STT:lle toimittamien aineistojen mukaan vuosien 1995–2019 vaaleissa noin 70–80 prosenttia jatkokautta hakevista edustajista on sen myös saavuttanut.

”Istuvilla kansanedustajilla on aivan ehdoton etulyöntiasema muihin ehdokkaisiin nähden. Kyllähän heitä eduskuntaan aina enemmän päätyy kuin muita. Ei se toki automaatio ole koskaan, eli vaihtuvuutta tulee aina”, sanoo yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta.

Todellisuudessa uutta poliittista kotia hakee vielä suurempi määrä ääniä, sillä kaikki viime vaaleissa valitut eivät istuneet kautta loppuun. Tähän joukkoon lukeutuvat esimerkiksi edesmennyt Ilkka Kanerva (kok.) ja europarlamenttiin valittu Teuvo Hakkarainen (ps.).

Tiistaina oli viimeinen päivä toimittaa huhtikuun alussa pidettävien eduskuntavaalien ehdokaslistat vaalipiirilautakunnille.

Mitä? He jättävät eduskunnan Nykyisistä kansanedustajista 31 ei hae jatkokautta. Alla luopujat vaalipiireittäin. Pirkanmaa: Jukka Gustafsson (sd.), Satu Hassi (vihr.) ja Veikko Vallin (ps.). Helsinki: Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Emma Kari (vihr.), Jaana Pelkonen (kok.) ja Erkki Tuomioja (sd.). Häme: Kalle Jokinen (kok.). Kaakkois-Suomi: Heli Järvinen (vihr.), Anneli Kiljunen (sd.) ja Jari Leppä (kesk.). Keski-Suomi: Toimi Kankaanniemi (ps.) ja Juho Kautto (vas.). Lappi: Markus Mustajärvi (vas.). Oulu: Raimo Piirainen (sd.), Juha Pylväs (kesk.) ja Juha Sipilä (kesk.). Satakunta: Jari Myllykoski (vas.) ja Kristiina Salonen (sd.). Savo-Karjala: Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) ja Anu Vehviläinen (kesk.). Uusimaa: Antero Laukkanen (kd.), Pirkka-Pekka Petelius (vihr.), Veronica Rehn-Kivi (r.), Ruut Sjöblom (kok.), Riikka Slunga-Poutsalo (ps.), Kari Tolvanen (kok.) ja Matti Vanhanen (kesk.). Varsinais-Suomi: Esko Kiviranta (kesk.) ja Katja Taimela (sd.).

Asetelma ei yllätä tutkijaa

Luopujien joukkoa ei ole veistetty yhdestä puusta, vaikka joitain yhdistettäviä tekijöitä on löydettävissä. Heitä on huomattavasti enemmän hallituksessa kuin oppositiossa.

Kaikkia oppositiopuolueita edustaa vain kahdeksan paikkansa jättävää. Pelkästään kahdesta suurimmasta hallituspuolueesta, sdp:stä ja keskustasta, löytyy seitsemän luopujaa molemmista.

Karimäki ei pidä asetelmaa yllättävänä. Hän huomauttaa, että useimmiten vaalikauden aikana oppositiopuolueiden kannatus nousee ja hallituspuolueiden heikkenee. ”Oppositiopuolueille on odotettavissa, että paikkoja tulee lisää, ja se kannustaa ihmisiä asettumaan ehdolle.”

Luopujat ovat keskimäärin noin kuusikymppisiä. Heistä seitsemän on noussut eduskuntaan ensi kerran ennen 2000-lukua. Jatkoa hakevista edustajista heitä on 11 eli vain puolet enemmän, vaikka joukko on yli viisi kertaa isompi.

Vain yhdessä ei yhtään luopujaa

Luopujista pisimpään eduskunnassa on istunut helsinkiläinen Erkki Tuomioja (sd.), joka on toiminut kansanedustajana yhteensä 41 vuoden ajan. Hänet valittiin eduskuntaan ensi kerran vuonna 1970. Yli 30 vuotta Arkadianmäellä viettivät myös tamperelainen Jukka Gustafsson (sd.) ja entinen ministeri Toimi Kankaanniemi (ps.) Keski-Suomesta.

Tuomioja ja Gustafsson olivat piirinsä viimeiset valitut ehdokkaat, kun taas Kankaanniemi nousi eduskuntaan varasijalta. Kaiken kaikkiaan luopujista 14 eli lähes puolet on sellaisia, jotka selvisivät eduskuntataloon rimaa hipoen.

Viisi kansanedustajaa jättää eduskunnan ensimmäisen kauden jälkeen vapaaehtoisesti. Heihin lukeutuu muun muassa Pirkka-Pekka Petelius, joka oli vihreiden ääniharava Uudellamaalla neljä vuotta aiemmin.

Vain Vaasan vaalipiiristä ei löydy yhtään luopujaa. Miehiä luopuu kolme enemmän kuin naisia.