Verohallinto ottaa pizzeriat ja kebab-ravintolat erityissyyniin tehovalvonnalla

Tarkastuksissa on löytynyt pimeitä palkkoja, kassan ohi myyntiä ja työnantajamaksujen laiminlyöntiä.

Helsinki

Verohallinto aloittaa kevään aikana satojen ruokaravintoloiden verovalvonnan. Verotarkastukset ja muut valvontatoimet kohdistetaan pääasiassa pieniin ja keskisuuriin pizzerioihin ja kebab-ravintoloihin. Valvontaoperaatio kestää ensi vuoden loppuun.

Verohallinto on aiemmin kertonut, että ravintola-alalla on aiempien tarkastusten myötä selvinnyt, että veroja on viiden vuoden aikana jäänyt maksamatta 19,5 miljoonan euron edestä. Nyt alkavalla valvonnalla pyritään saamaan kiinni veroja välttelevät ravintolat.

Apulaisjohtaja Tarja Valsi kertoo, että valvottavat kohteet valitaan Verohallinnon oman riskianalyysin perusteella. Kriteerit ovat samat koko maassa.

”Vertaamme muun muassa eri maksunvälittäjiltä saamiamme tietoja niihin myyntilukuihin, jotka ravintola on ilmoittanut Verohallinnolle. Verotarkastuksen kohteeksi valikoituu yrityksiä, joissa meille ilmoitetut tiedot poikkeavat maksuvälittäjiltä saamistamme tiedoista”, Valsi sanoo tiedotteessa.

Verohallinto on lisäksi käynyt läpi kuluttajilta tulleita ilmiantoja ja ottaa ne huomioon kohteiden valinnassa.

Alalla paljon harmaata taloutta

Edellinen ravintoloiden tehovalvonta tehtiin vuosina 2015–2016. Silloin tarkasteluun otettiin lähinnä anniskeluravintolat ja valvonnan perusteella veroja pantiin maksuun 14,5 miljoonaa euroa.

”Nyt keskitymme ruokapaikkoihin, erityisesti pieniin ja keskisuuriin pizzerioihin ja kebab-paikkoihin. Selvityksemme mukaan veroja kiertävä ravintola on tyypillisesti juuri pieni tai keskikokoinen anniskeluravintola tai kebab- tai pizzeriaravintola. Tässä kohdejoukossa merkittävä määrä veroja välttelevien ravintoloiden yrittäjistä on taustaltaan ulkomaalaisia”, Valsi sanoo.

Ravintola-alalla on paljon harmaata taloutta, kuten muillakin työvoimavaltaisilla aloilla, Valsi toteaa.

”Pimeitä palkkoja, kassaan lyömättä jääneitä tuloja ja työnantajamaksujen laiminlyöntiä. Myös työttömyysturvan väärinkäyttöä ja jopa työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa esiintyy. Sosiaalitukien väärinkäytöksistä ilmoitamme muille viranomaisille.”

Verohallinnossa on todettu, että veroja välttelevät ravintolat tyypillisesti maksavat työntekijöilleen niin pientä palkkaa, että palkkatulon lisäksi työntekijät voivat saada samanaikaisesti työttömyystukea. Maksetut palkat saatetaan myös jättää ilmoittamatta verottajalle.

Korttimaksu helpottaa veronkierron tutkimista

Verohallinto on kehottanut ravintoloiden asiakkaita suosimaan korttimaksua, sillä näin veronkierron selvittäminen on helpompaa. Lisäksi asiakkaan kannattaa pyytää maksusta kuitti, josta näkyy, mitä on ostettu.

”On yleistä, että asiakas saa ainoastaan korttimaksupäätteestä tulostuvan kuitin, josta näkyy vain maksettu summa. Kun pyytää lisäksi kassakoneesta tulostuvan kuitin, varmistuu siitä, että ostokset kirjautuvat osaksi yrityksen myyntiä eivätkä rahat ainoastaan siirry tilille”, Valsi sanoi heinäkuussa julkaistussa tiedotteessa.

Asiakas voi ilmoittaa epäillystä veronkierrosta Verohallinnon nimettömällä vihjelomakkeella.