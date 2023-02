Uutta tietoa: Tampereen keskustasta kadonneen naisen laukku löydettiin Kemijärveltä

Poliisin mukaan on mahdollista, että nainen on lähtenyt Tampereelta jo katoamispäivän iltana tai viimeistään aamulla junalla Lappiin.

Tampereelta keskiviikkona 15. helmikuuta kadonnut ulkomaalainen nainen on havaittu lauantaiaamuna kello 11 aikaan Kemijärvellä. Kemijärven poliisi etsii naista parhaillaan aktiivisesti, kertoo rikoskomisario Antti Uusipaikka.

”Löydettiin hänen jäljiltään Kemijärven keskustasta tällainen kantamus, laukku, jossa oli hänelle kuuluvaa omaisuutta”, Uusipaikka sanoo.

Ensimmäinen havainto 48-vuotiaasta naisesta valkoisessa takissa ja vihreässä pipossa tehtiin Kemijärvellä jo torstaina. Poliisin tietojen mukaan nainen liikkuu yksin. Uusipaikan mukaan naisella on tiettävästi yhä samat vaatteet yllään. On mahdollista, että nainen on lähtenyt junalla Tampereelta jo katoamispäivän iltana tai viimeistään aamulla.

Uusipaikan mukaan poliisilla on syytä olla huolissaan kadonneen naisen voinnista ja terveydestä. Nainen ei ole Suomessa asuva, vaan hän on Suomessa vain käymässä. Poliisille naisesta ilmoitti tuttava, jonka luona nainen oli ollut viikon verran. Nainen on tullut Suomeen Euroopasta, eikä puhu Suomen kieltä.

”Katoamishetkellä tilanne on ollut sellainen, että on syytä olla huolissaan hänen terveydestään. Siksi poliisi yrittää selvittää olinpaikkaa”, Uusipaikka sanoo.

Uusipaikka toivoo, että jos Kemijärven suunnalla asuvat tai lomaa viettävät havaitsevat tuntomerkkejä vastaavan naisen, he soittaisivat havainnoistaan hätänumeroon.

Asiassa ei epäillä rikosta.