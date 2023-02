Helsinki-Vantaalta peruttu kymmeniä lentoja Saksan lakon takia

Helsinki-Vantaan lentoasemalta on Saksan ammattiliiton lakon vuoksi peruttu kymmeniä lentoja Frankfurtiin, Müncheniin ja Hampuriin.

Finnair on pyrkinyt uudelleenreitittämään peruttuja lentoja.

Kymmeniä lentoja on peruttu perjantailta Helsinki-Vantaalta Saksan Frankfurtiin, Müncheniin ja Hampuriin.

Lufthansa on perunut Münchenin ja Hampurin lentonsa. Lähtöjä olisi päivän aikana ollut kuusi ja paluita kuusi, kertoo viestintäpäällikkö Annika Kåla Finaviasta.

Finnairilta on peruttu 12 lentoa. Nämä olisivat suuntautuneet Frankfurtiin, Müncheniin ja Hampuriin ja takaisin.

Lennot Berliiniin ja Düsseldorfiin lennetään tavallisesti.

Lentojen perumisen syy on Saksan ammattiliiton lakko. Lakon on määrä kestää vain perjantain.

Helsinki-Vantaalta lähtee päivittäin noin 300 lentoa, joten perjantain perutut lennot ovat vain pieni osa kokonaisuudessa.

”Toki yksittäiselle matkustajalle on aina ikävä tilanne, jos oma lento perutaan”, Kåla sanoo.

Lentoaseman puolesta Saksan lakko ei vaadi erityisiä järjestelyjä. Lentoyhtiöt viestivät suoraan matkustajilleen perutuista lennoista.

Finnair on lähettänyt asiakkailleen viestin lennon perumisesta sekä tarkempia tietoja uudelleenreitityksestä.

Peruutukset on pyritty tekemään etupainotteisesti, Finnairin viestinnästä kerrotaan.

Uudelleenreititysten tavoitteena on ollut saada matkustajat kohteisiin mahdollisimman nopeasti. Lentoja on voitu reitittää myös viereiselle läheiselle kentälle, Palttala kertoo. Suurimmalle osalle on saatu uudelleenreititys jo samalle päivälle.

Viikonlopulta Finnair ei ole perunut lentoja.