Hallinto-oikeus hylkäsi Tytti Yli-Viikarin valitukset irtisanomisista

Yli-Viikari irtisanottiin VTV:n pääjohtajan paikalta kesällä 2021 ja ylijohtajan paikalta keväällä 2022. Potkujen välissä hän sai käräjäoikeudesta tuomion muun muassa virka-aseman väärinkäyttämisestä. Käräjätuomio ei ole lainvoimainen.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi keskiviikkona Tytti Yli-Viikarin valitukset hänen irtisanomisistaan Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtajan ja ylijohtajan viroista.

Eduskunta irtisanoi Yli-Viikarin VTV:n pääjohtajan paikalta kesällä 2021. Yli-Viikari aikoi palata hoitamaan ylijohtajan taustavirkaansa, mutta VTV irtisanoi hänet siitä viime vuoden keväällä.

Sitä ennen Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut Yli-Viikarin virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä kavalluksesta. Syytteet liittyivät muun muassa VTV:n virkamiehen kanssa tehtyyn lainvastaiseen virkasopimukseen sekä Yli-Viikarin lentopisteiden käyttöön. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen.

Myöskään hallinto-oikeuden päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. Niihin voi hakea muutosta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

VTV:n nykyinen pääjohtaja Sami Yläoutinen on tyytyväinen hallinto-oikeuden ratkaisuun.

”VTV teki irtisanomisasiasta viime vuonna huolellisen oikeudellisen kokonaisharkinnan, jonka perusteella katsoimme, että on olemassa erityisen painavat syyt Yli-Viikarin irtisanomiseen. Tällainen prosessi ei ole miellyttävä, ja se on varmasti (VTV:n henkilöstössä) koettu kuormittavaksi. Siksi on hyvä, että hallinto-oikeus on nyt tämän ratkaissut ja voimme VTV:ssä jatkaa työtä valtiontalouden tarkastamisen ja valvontatehtävien parissa ja mennä eteenpäin”, Yläoutinen sanoo.

Eduskunnan pääsihteerin Maija-Leena Paavolan mukaan oikeuden ratkaisu oli odotetun kaltainen.

”Hallinto-oikeuden ratkaisu oli odotustemme mukainen. Tutustumme kaikessa rauhassa oikeuden päätökseen tarkemmin, emmekä kommentoi asiaa tämän enempää”, Paavola sanoi eduskunnan tiedotteessa.

Eduskunnalta ja VTV:ltä meni luottamus Yli-Viikariin

Pääjohtajan viran osalta hallinto-oikeus totesi muun muassa, että VTV:n asema valtionhallinnossa on merkittävä ja sen pääjohtajan virassa toimivalta edellytetään luotettavuutta ja erityistä huolellisuutta.

”Yli-Viikari oli eduskunnan tarkastusvaliokunnassa kieltäytynyt kertomasta lentopisteiden käytöstä vedoten pisteohjelman henkilökohtaisuuteen sekä vastannut valiokunnan näkemyksen mukaan puutteellisesti joitakin matkoja koskeviin kysymyksiin. Lisäksi Yli-Viikari oli suhtautunut piittaamattomasti matkustamiseen liittyvien matkasuunnitelmien ja matkalaskujen laatimiseen. Myös VTV:n varojen käyttäminen omiin stailaus- ja kampaamokuluihin oli osoittanut puutteellista harkintaa”, hallinto-oikeus sanoi.

Hallinto-oikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että Yli-Viikari oli päättänyt määräaikaisen virkamiehen nimittämisestä lainvastaisesti ilman julkista hakumenettelyä ja tehnyt vuonna 2016 lainvastaisen virkasopimuksen.

”Lisäksi oli havaittu puutteita, jotka liittyivät Yli-Viikarin tekemiin ostoihin ja virka-auton ajopäiväkirjaan. Myös työhyvinvointi tarkastusvirastossa oli Yli-Viikarin toiminnan vuoksi heikentynyt ja hänen toimintansa osoitti ongelmia johtamisessa ja viraston toimintakulttuurissa.”

Hallinto-oikeus katsoi, että tilanteessa eduskunta oli menettänyt luottamuksensa Yli-Viikariin ja näin ollen hänen irtisanomiseensa oli ollut virkamiehestä johtuva erityisen painava syy.

Hallinto-oikeuden mukaan samat teot heikensivät Yli-Viikarin edellytyksiä toimia myös VTV:n ylijohtajan virassa.

”Yli-Viikarin toiminta muun muassa virkamatkoilta kertyneiden lentopisteiden yksityiskäytön osalta osoitti epärehellisyyttä ja piittaamattomuutta määräysten ja ohjeiden noudattamisesta, minkä vuoksi VTV oli voinut arvioida, ettei sillä enää ole luottamusta Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia tarkastusvirastossa johtavassa asemassa”, oikeus katsoi.

Yli-Viikarin mukaan julkisuuden paine vaikutti VTV:hen

Valituksessaan hallinto-oikeuteen Yli-Viikari oli katsonut, ettei hänen irtisanomisensa pääjohtajan paikalta perustunut virkamieslain mukaiseen erityisen painavaan syyhyn, vaan saman lain pykälään, jonka mukaan virkamies voidaan irtisanoa, kun siihen on virkasuhteen luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy. Yli-Viikarin mukaan tarkastusviraston pääjohtaja ei kuulu tämän säännöksen soveltamisalaan, joten irtisanomispäätös oli lainvastainen.

Yli-Viikari oli myös eri mieltä siitä, missä määrin häntä pyydettiin selvittämään asioita eduskunnan tarkastusvaliokunnalle ja missä määrin hän ei sitä tehnyt. Hän kiisti pyrkineensä sysäämään vastuuta muille virkamiehille vaan sanoi yrittäneensä selvittää tarkastusvaliokunnalle viraston sisäistä työnjakoa.

Myöhemmät potkut VTV:n ylijohtajan virasta olivat Yli-Viikarin mukaan perusteettomat. Hän on katsonut, että julkisuuden paine vaikutti VTV:n ratkaisuun.

”Koen, että tässä vyyhdissä on monta eri toimijaa, joilla on varmasti ollut painetta siihen, että hyvin paljon julkisuutta vetävä hahmo saadaan pois virastosta”, Yli-Viikari sanoi lokakuussa hallinto-oikeuden käsittelyssä.