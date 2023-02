Nyt tarkkana kausiherkun kanssa: laskiaispullan täyte ei välttämättä ole sitä, mitä luulet

Mantelimassalla täytetty laskiaispulla voi olla kaikkea muuta kuin kuluttaja odottaa, sillä monesti mantelimassan sijaan tilalla on mantelilta maistuva täyte.

Aamulehti

Laskiaispullan kulta-aika on parhaillaan käynnissä. Samaan aikaan, kun moni tuskailee ottaisiko pullan manteli- vai hillotäytteellä, harva tietää, että mantelipullan täyte ei välttämättä ole sitä, mitä nimi antaa ymmärtää.

Leipätiedotus ry:n toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen kertoo, että vaikka laskiaispulla kulkee mantelipullan nimellä, täytteenä voi olla massa, jossa ei ole mantelia lainkaan, vaan ainoastaan maistuu siltä.

Kyseessä ei ole uusi ilmiö, sillä esimerkiksi Ylöjärvellä toimivan Aallon leipomon mantelitäytteisen pullan täyte on jo vuosikymmenien ajan ollut wiener-massa. Massa koostuu esimerkiksi sokerista, vedestä ja aprikoosin siemenestä. Mantelia ei ole, mutta massa muistuttaa tätä erehdyttävästi.

Leipomon toimitusjohtaja Mika Vilenius sanoo, että samaa tai vastaavaa massaa käytetään leipomoissa laajasti erityisesti siksi, että se on helppo pursottaa pullan väliin, mutta se on myös maukkaan makuinen.

Tarkkana tuoteselosteen kanssa

Vaikka mantelia ei olisi kuin muutama lastu koristeena päällä, moni pulla saa kylkeensä lapun, jossa sen kerrotaan olevan mantelipulla. Miksi näin toimitaan, vaikka täyte on jotakin ihan muuta?

Kaisa Mensonen Leipätiedotuksesta sanoo, että lähtökohta on se, ettei kuluttajaa saa johtaa harhaan ja tuotesisällön kanssa tulee olla mahdollisimman rehellinen. Lainsäädäntö ei kuitenkaan määrittele sitä, mitä voi mantelipullaksi kutsua.

Mansonen sanoo, että kuluttajat ovat riittävän viisaita, ja moni kääntääkin paketin ja tarkistaa tuoteselosteen ennen ostamista.

”Mielestäni ei ole kovinkaan harhaanjohtavaa jos pakkauksessa lukee mantelipulla, usein päällä on ripoteltuna mantelilastuja joka tapauksessa. Mikäli mantelia ei ole tuotteessa lainkaan, pakkauslainsäädännön mukaan tuotenimi pitäisi tällöin olla ennemmin mantelin makuinen pulla”, Mansonen sanoo.

Perinteistä kiinni

Mikäli pullan haluaa mantelimassalla, tämä on toki mahdollista.

Leipomo Branderin toimitusjohtaja Eerikki Lounamaa sanoo, että leipomon laskiaispullat on täytetty joko mansikkahillolla tai mantelimassalla yhdessä kermavaahdon kanssa.

Lounamaa sanoo, että perinteinen leipomo on halunnut pitää mantelimassa pullassa, vaikka osa leipomoista on saattanut jo pidemmän aikaa käyttää täytteenä jotakin muuta. Perinteisestä täytteestä on pidetty kiinni asiakkaiden takia, jotka odottavat täytteen olevan mantelia.

Lounamaa sanoo, että mantelimassan vaihtaminen täytteeseen, joka vain maistuu mantelilta, ei ole mitenkään poikkeavaa, sillä nykyään laskiaispullien täytteinä nähdään paljon erilaisia variaatioita.

Samalla valmistajalla voi olla myös tarjolla kahta erilaista laskiaispullaa, jota myydään manteli-sanalla.

Esimerkiksi Fazer myy laskiaispullia, jossa on täytteenä mantelimassaa, mutta myös pullia, joiden täytteessä on käytetty manteliaromia.