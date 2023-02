Saksan ulkoministeri tapasi Pekka Haaviston Suomessa

Saksan ulkoministeri tapaa sekä ministerikollegansa Pekka Haaviston että presidentti Sauli Niinistön.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock vierailee Suomessa maanantaina ja tiistaina. Baerbock saapuu vierailulle Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) kutsusta.

Ulkoministeriön tiedotteen mukaan Baerbock ja Haavisto keskustelevat ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, Venäjän laittomasta hyökkäyksestä Ukrainaan sekä Suomen Nato-jäsenyydestä. Keskusteluaiheisiin kuuluu myös ilmasto- ja turvallisuusteemat sekä muut kahdenväliset asiat.

”Olen erityisen tyytyväinen saadessani ulkoministeri Baerbockin vieraakseni Suomeen. Saksa on Suomelle tärkeä kumppani, ja jatkamme keskusteluissamme läheisten yhteistyösuhteidemme lujittamista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa”, Haavisto sanoo ulkoministeriön tiedotteessa.

Baerbock tapaa vierailun aikana myös presidentti Sauli Niinistön sekä vierailee kallioväestönsuojassa.

Baerbock on toiminut Saksan ulkoministerinä vuoden 2021 joulukuusta lähtien. Hän on ensimmäinen nainen, joka on toiminut Saksassa kyseisessä virassa.

