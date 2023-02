Näin puolueet ja ehdokkaat vastaavat vaalikoneen puhuttaviin väitteisiin: ratikka jakaa puolueet, Puskiaisten oikaisulle vähäinen kannatus

Selvitimme, miten puolueet ja ehdokkaat vastasivat Aamulehden vaalikoneessa kuumiin paikallisiin kysymyksiin tai väitteisiin Puskiaisten oikaisusta, ratikan laajenemisesta naapurikuntiin ja suurnopeusradasta. Rahankäyttö ja keinot valtion velkaantumisen hillitsemiseksi jakavat näkemyksiä.

Keskiviikkona julkaistuun Aamulehden vaalikoneeseen oli tiistaihin puoleenpäivään mennessä vastannut 146 eli valtaosa Pirkanmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokasta. Tässä jutussa käymme läpi, miten suurimpien puolueiden ehdokkaat vastasivat kahteen valtakunnalliseen väitteeseen rahankäytöstä ja kolmeen paikallisesti puhuttavaan väitteeseen liikenneinvestoinneista.

Jutussa on huomioitu tiistaihin kello 12:een mennessä tulleet vastaukset ehdokkailta, jotka ovat merkinneet vastauksensa valmiiksi. Tilanne on siis voinut muuttua, jos vastauksia on tullut sen jälkeen lisää.

1. Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.

Valtion velkaantuminen on yksi kevään vaalien kärkiteemoista. Suomi on velkaantunut viime vuosina nopeasti. Seuraavan hallituksen ratkottavana on, miten julkisen talouden kestävyys varmistetaan.

Eduskuntapuolueista velkaantumisen hillitsemistä leikkauksien uhalla kannattavat Pirkanmaalla vahvimmin kokoomus, keskusta, Liike nyt ja rkp. Myönteisellä kannalla ovat myös perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit. ”Julkinen talous on tervehdytettävä kahdessa vaalikaudessa etupainotteisesti. Yksistään korkomenojen kasvu puoltaa sitä, että velkaantuminen on saatava kuriin. Se vaatii myös kovia päätöksiä”, perustelee Janne Riitakorpi (kesk.) vaalikoneen vastauksessaan.

Toisessa ääripäässä on vasemmistoliitto. ”Velkaantumista pitää hillitä, mutta leikkauksien kanssa tulee olla varovainen, jotta suomalaisten tulevaisuutta ei leikata pois. Väärin toteutetut leikkaukset johtavat talouskasvun hiipumiseen ja köyhyyden kasvuun”, kirjoittaa Mikko Aaltonen (vas.).

2. Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia

Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen julkista taloutta on vahvistettava kuudella miljardilla eurolla ensi vaalikaudella. Vasemmistoliitto sekä sosiaalidemokraatit ja vihreät kannattavat verojen korottamista leikkauksien sijaan. ”Pieni- ja keskituloisen työn verotusta ei pidä lisätä, vaan ohjata verotusta entistä enemmän päästöihin ja ympäristölle haitalliseen toimintaan”, perustelee Julia Sangervo (vihr.).

Perussuomalaiset, kokoomus ja rkp sijoittuvat toiseen ääripäähän. ”Jo valmiiksi korkean verotuksen Suomessa veronkorotukset tappaisivat työn ja yrittämisen viimeisiäkin kannustimia”, kirjoittaa Joakim Vigelius (ps.).

3. Moottoritien oikaisu pitää rakentaa pikimmiten Lempäälän ja Pirkkalan välille valtatielle 3.

Kolmostien uusi oikaisu Pirkkalan Linnakorvesta Lempäälän Kuljuun on herättänyt huolta laajan metsäalueen kohtalosta. Toisena puolena on esimerkiksi matka-aikojen lyheneminen ja liikennemelun vaimeneminen nykyisellä moottoritiellä. Tieoikaisun hinnaksi on arvioitu 120 miljoonaa euroa.

Puskiaisten oikaisua kannattaa vahvimmin rkp:n ainoa pirkanmaalainen ehdokas Wilhelm von Nandelstadh. Hän ei perustele kantaansa vaalikoneessa. Oikaisu jakaa Liike nytin ehdokkaat. ”Tämä olisi pitänyt tehdä jo monta vuotta sitten. Kehätien varrella sijaitsevat ja lisääntyvät yritykset tarvitsevat kunnollisia yhteyksiä, samoin kuin paikalliset ihmiset”, perustelee Pasi Järvilehto (Liike nyt).

Oikaisua vastaan ovat vahvimmin vasemmistoliitto, keskusta ja vihreät. ” Uusi moottoritie olisi kallis, toisi aikasäästöä vain 4 minuuttia ja tuhoaisi tieltään suuren, yhtenäisen ja arvokkaan luontoalueen Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän välimaastosta”, kirjoittaa Jaakko Mustakallio (vihr.).

4. Tampereen ja Helsingin välille on rakennettava junaliikenteelle täysin uusi suurnopeusrata, pelkkä nykyisen radan parantaminen esimerkiksi lisäraiteilla ja oikaisuilla ei riitä.

Uusi ratayhteys Tampereen ja Helsingin välillä lyhentäisi matka-aikaa, mutta tulisi kalliiksi. Pirkanmaalla yksikään puolue ei vaikuta kannattavan uutta suurnopeusrataa. ”Nykyisen radan parantaminen on kustannustehokkaampaa ja tuottaa melkein samat hyödyt kuin suurnopeusradan rakentaminen”, perustelee Riku Auerma (kd.).

5. Valtion on rahoitettava raitiotien jatkamista Tampereelta naapurikuntiin Ylöjärvelle, Pirkkalaan ja Kangasalle.

Suunnitteilla on Tampereen raitiotien laajentaminen seudulliseksi vaiheittain 2040-luvulle mennessä. Vahvimman kannatuksen ratikan jatkamiselle valtion rahoittamana antavat vihreät, sdp ja kokoomus. ”Teemme seudullista, ympäristöystävällistä joukkoliikenneratkaisua ja myös aikaisempiin osuuksiin on saatu valtion tuki”, perustelee Lauri Lyly (sd.).

”Raitiotien jatkaminen Tampereelta naapurikuntiin Ylöjärvelle, Pirkkalaan ja Kangasalle elävöittää koko kaupunkiseutua. Valtion rahoitus olisi investointi puhtaaseen joukkoliikennemuotoon”, kirjoittaa puolestaan Sebastian Lohja (kok.).

Keskusta ja perussuomalaiset suhtautuvat ehdotukseen kriittisimmin.

