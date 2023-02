Pääministeri Marin Ylellä: on oikea ratkaisu, että Nato-prosessi tehdään valmiiksi tällä vaalikaudella

Useat puolueet ovat sanoneet kannattavansa sitä, että Suomen kansallinen Nato-lainsäädäntö tehdään valmiiksi tällä vaalikaudella.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mielestä on puolueilta oikea ratkaisu, että lakiesitys Suomen liittymisestä Natoon pyritään käsittelemään eduskunnassa jo tällä vaalikaudella. Marin kommentoi asiaa pääministerin haastattelutunnilla Ylen Radio Suomessa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) kertoi perjantaina, että valiokunnassa on yhteinen näkemys siitä, miten Nato-lainsäädännön aikataulun kanssa toimitaan. Useat puolueet ovat sanoneet kannattavansa sitä, että Suomen kansallinen Nato-lainsäädäntö tehdään valmiiksi tällä vaalikaudella niin sanotusti pöytälaatikkoon.

”Sitten kun ratifioinnit kaikissa maissa on tehty, ei mene kuin joitakin tunteja, kun me liitymme Naton jäseneksi. On hyvä, että (Suomessa) tämä prosessi tehdään etukäteisesti”, Marin sanoi Ylellä.

Turkki ja Unkari ovat ainoat Nato-maat, jotka eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä sotilasliitossa. Marinin mukaan on Turkin ja Unkarin käsissä, millä tavalla ne ratifioivat jäsenyydet. ”Olemme kertoneet hyvin suoraan, että meidän tahtomme on, että nämä käsiteltäisiin samanaikaisesti ja Suomi ja Ruotsi liittyisivät samanaikaisesti Naton jäseniksi.”

Marin totesi maiden jakavan saman turvallisuusympäristön. Hänen mukaansa olisi Naton puolustus­suunnittelun kannalta ongelmallista, jos Suomi liittyisi jäseneksi ja Ruotsi jäisi ikään kuin Naton eteiseen.

Presidentti Sauli Niinistö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat hiljattain kertoneet uskovansa, että Suomi ja Ruotsi olisivat Naton jäseniä heinäkuussa Vilnassa järjestettävään sotilasliiton huippu­kokoukseen mennessä.

Marin ei ottanut Ylellä kantaa kysymykseen siitä, mihin tällainen toiveikkuus Nato-aikataulusta perustuu. Hänen mielestään voi huokaista helpotuksesta vasta sitten, kun puuttuvat ratifioinnit on tehty ja molemmat maat ovat Naton jäseniä. ”Itse huokaisen helpotuksesta vasta siinä vaiheessa, kun tämä prosessi on valmis”, Marin sanoi.