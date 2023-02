Ulkoministeri Haavisto Upista: On oltava tarkkana, että viesti tutkijoiden roolista on selkeä

Haavisto ei ottanut kantaa Upin johtajan Mika Aaltolan toimintaan.

STT

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mielestä on tärkeää, että Natoon liittyvät viestit Suomesta ovat yhdenmukaisia ja koordinoituja herkässä neuvottelutilanteessa.

Haavisto ei torstaina ottanut kantaa Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtajan Mika Aaltolan toimintaan, koska Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan alainen laitos. Hänen mukaansa Upiin liittyy kuitenkin se leima kansainvälisestikin, että koska se on eduskunnan rahoittama ja niin lähellä eduskuntaa, se saatetaan mieltää puoliviralliseksi instituutioksi.

”Siinä mielessä se ei ole ihan samassa asemassa kuin kokonaan erilliset tutkimuslaitokset, jotka saavat muualta rahoituksensa. Siinä on oltava tarkkana, että viesti on selkeä, että tutkijat tekevät tutkijan työtä ja neuvottelijat ja poliitikot tekevät omaa työtänsä”, Haavisto sanoi eduskunnassa.

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtaja Mika Aaltola ja tutkija Henri Vanhanen vierailivat tällä viikolla Turkissa. Aaltola myös kommentoi keskiviikkona Twitterissä Nato-prosessia ja avasi skenaarioita siitä, miten Suomen ja Ruotsin Nato-reittien erottaminen käytännössä voisi tapahtua.

Savola: Tutkijalla vapaus tuoda mielipiteitään julki

Puolustusministeri Mikko Savolan (kesk) mielestä tutkijalla on vapaus tuoda omia mielipiteitään ja kantojaan julki.

”Hänellä (Aaltolalla) on tutkijan vapaus, ja hän saa tuoda omia mielipiteitään ja kantojaan julki. Hän on tietysti hyvin aktiivinen siinä myös, mikä on hyvä asia. Siitä voi Upi sitten itse keskuudessaan keskustella, jos tästä haluaa keskustella”, Savola kommentoi toimittajille torstaina.

Upin toimintaa ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta seuraava Upin neuvottelukunta on käsittelemässä Nato-asiaa kokouksessaan kahden viikon päästä.

Neuvottelukunnan seuraavaksi puheenjohtajaksi nouseva Jouni Ovaska (kesk) sanoi torstaina eduskunnassa, että hän on keskustellut Aaltolan kanssa lyhyesti.

”Mitään suurempaa dramatiikkaa tähän matkaan ei liity.”

Asiaan palataan Ovaskan mukaan vielä uudestaan, koska se on herättänyt niin paljon huomiota.

Aaltola sanoi keskiviikkoiltana Ylen A-studiossa, ettei hänen tarkoituksensa ole vaikuttaa Suomen ulkopoliittisiin ratkaisuihin ja että ajatus on absurdi. Hänen mielestään olisi kummallista, jos eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton tutkimuslaitos ei tässä ajassa hankkisi omakohtaista tietoa siitä, mitä Turkissa ja Unkarissa ajatellaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Aaltolan Nato-kommentteja torstaina Brysselissä sanomalla, että Turkki on kuvannut myös julkisuuteen, että sillä ei ole Suomen kanssa avoinna samanlaisia kysymyksiä kuin Ruotsin kanssa.