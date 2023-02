Saarikko: Velkaantuminen jatkunut jo 15 vuotta, myös oppositiopuolueet olleet sitä kerryttämässä

Hallitus vastasi oppositiopuolueiden välikysymykseen julkisen talouden velkaantumisesta.

STT

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kritisoi oppositiopuolueita velkaantumissyytöksistä. Hän totesi keskiviikkona eduskunnassa, että velkaantuminen on jatkunut jo 15 vuotta.

”Välikysymys velkaantumisesta olisi siis yhtä lailla voitu esittää kuudelle edellisellekin hallitukselle – toki sillä erotuksella, etteivät ne kohdanneet yhtäkään pandemiaan tai sotaan verrattavaa kriisiä”, hän sanoi.

Saarikko vastasi eduskunnassa kokoomuksen johdolla laadittuun kolmen oppositiopuolueen välikysymykseen, joka koski julkisen talouden velkaantumista.

Saarikko korosti pitävänsä velan määrää huolestuttavana. Finanssikriisistä alkaneen velkaantumisen aikana jokainen eduskuntapuolue, myös kokoomus, on kuitenkin hänestä ollut hallituksessa kerryttämässä sitä.

”Kokoomuksen lisäksi myös muu oppositio istuu velkaa lisänneiden pöydässä”, hän sanoi.

Saarikko: Kriisien ulkopuolisillekin menoille on löytynyt vahva tuki

Kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt kysyivät välikysymyksessä muun muassa, miksi hallitus ei ole karsinut muita menoja, kun koronakriisi ja Ukrainan sota ovat edellyttäneet menojen lisäämistä.

”Koska hallitus on antanut Suomen luisua hallitsemattoman velkaantumisen tielle, esitän, että eduskunta toteaa, että hallitus ei enää nauti eduskunnan luottamusta”, sanoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puheenvuorossaan.

Saarikko muistutti, että lähes kaikille hallituksen esittämille kriisien ulkopuolisillekin menoille on löytynyt opposition vahva tuki. Kriiseillä hän viittasi koronapandemiaan ja Venäjän hyökkäyssotaan.

”Kuitenkin vain oppositiossa voi samaan aikaan sekä kannattaa menoja että vastustaa niitä.”

Orpo: Keinot puuttuvat

Orpo sanoi Saarikolle, että ”Suomesta tuskin löytyy taitavampaa poliitikkoa selittämään mustan valkoiseksi ja valkoisen mustaksi”.

”Siitä ei nyt päästä mihinkään, että Suomen tilanne on tosi vakava, sen te kuvasitte hyvin. Mutta ne keinot, kun ne puuttuvat.”

Orpo nosti esiin myös muun muassa julkisen talouden suunnitelman ensi vaalikaudelle.

”38 miljardia euroa kumulatiivisesti velkaa. Se on julkisen talouden suunnitelma, eikä siinä ole edes otettu huomioon nousseita korkoja. Se on teidän suunnitelmanne. Se on tämän politiikan tulos. Ja se ei ole edellisten hallitusten vika”, hän jatkoi valtiovarainministeriä puhutellen.

Saarikon mukaan tämän summan ytimessä on korot tähänastisesta velasta 15 vuodelta ja indeksit.

”Siis se meidän yhteinen sitoumuksemme siihen, että kun hinnat nousevat, meidän etuutemme vastaavalla tavalla nousevat.”

Perussuomalaiset ei ollut mukana välikysymyksessä, koska se oli muiden oppositiopuolueiden kanssa eri mieltä maahanmuutto- ja EU-kysymyksistä.