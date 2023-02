Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työriitaan sovintoesitys

Molempien osapuolten hallintojen on vielä hyväksyttävä sopu. Palkankorotuksista ja sovun muusta sisällöstä kerrotaan vasta sen jälkeen.

Teknologiateollisuuden työnantajien ja työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton neuvottelijat ovat päässeet sopuun palkkaratkaisusta, kertoo valtakunnansovittelija Twitterissä.

Molempien osapuolten hallintojen on vielä hyväksyttävä sopu. Palkankorotuksista ja sovun muusta sisällöstä kerrotaan vasta sen jälkeen. Hallinnot voivat myös päättää hylätä sovintoratkaisun.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo Twitterissä, että liiton hallitus käsittelee neuvottelutulosta sunnuntaina.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ovat ratkoneet valtakunnansovittelijan johdolla työriitaansa, joka on kärjistynyt keskiviikkona alkaneisiin lakkoihin.

Valtakunnansovittelija teki myös viime viikolla sovintoesityksen, jonka molempien osapuolten neuvottelijat hyväksyivät. Teollisuusliitto kuitenkin hylkäsi sen.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus on tärkeä, koska sitä pidetään eräänlaisena ”päänavaajana”. Se määrittää muidenkin alojen palkankorotustasoa. Erityisesti työnantajapuoli katsoo, että sopimuksen palkankorotustasoa ei saisi ylittää muillakaan aloilla.

Teollisuusliiton viime viikolla hylkäämässä sovintoesityksessä kaikille palkansaajille olisi maksettu tänä vuonna 2,8 prosentin ja ensi vuonna 1,4 prosentin yleiskorotus. Teollisuusliiton mielestä korotukset olivat liian pieniä inflaatioon nähden.

TEOLLISUUSLIITON ensimmäinen lakko teknologiateollisuudessa, kemian perusteollisuudessa, muovituoteteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuudessa alkoi keskiviikkona.

Lakon kohteena ovat Pirkanmaalla Drillset oy Lempäälässä ja Tampereella, Sandvik Mining and Construction oy Tampereella, Sandvik Mining and Construction Finland oy Nokialla. Lakossa on myös muun muassa ABB-yhtymän toimipaikkoja, lääkeyhtiö Orionin tehtaita sekä Outokummun terästehdas Torniossa. Työpaikoissa työskentelee noin 7 200 ihmistä. Lakko päättyy tänään perjantaina.

Teollisuusliiton seuraava lakko on 8.–10. helmikuuta ja kolmas 15.–17. helmikuuta, ellei aloilla päästä sopuun sitä ennen.