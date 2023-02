Huiput on hiottu – kolmen puolueen kärki taistelee sijoistaan pienin eroin

Sdp kiilasi takaisin kakkoseksi. Kokoomuksen lievään luisuun haetaan syitä kovasta talousohjelmasta ja translaista.

Aamulehti

Reilun kahden kuukauden kuluttua kevät on pitkällä ja Suomeen on saatu uusi eduskunta. Mutta millaisella kokoonpanolla?

Jos katsoo Ylen viimeistä mielipidemittausta, voidaan vain todeta, että kaikki on mahdollista. Helmikuun mittauksessa nähtiin hienoinen yllätys, sillä kärkikolmikon luvut alkoivat kaventua.

Viime kuussa perussuomalaiset juhlivat kakkossijaansa. He päräyttivät sdp:n ohi saaden 19,3 prosentin lukeman. Nyt sdp kiri takaisin kakkoseksi keräten 19,1 prosentin osuuden. Perussuomalaiset saivat tyytyä 18,4 prosenttiin.

Huomionarvoista on kokoomuksen lasku 21,6 prosenttiin. Luku tuli alas 1,4 prosenttiyksikköä. Ykkössijaa pitää edelleen kokoomus, mutta huippuluvuista on tultu paljon alaspäin. Esimerkiksi viime vuoden loppupuolella kokoomus oli yli viisi prosenttiyksikköä edellä sdp:tä. Siihen nähden suosio on sulanut paljon.

Viime vaalien täpäryys

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa tulos oli täpärä. Sdp oli niukasti suurin 17,7 prosentin kannatuksellaan. Toisena olivat perussuomalaiset 17,5 prosentilla ja kolmantena kokoomus 17 prosentillaan. Näin ollen yksikään kärkipuolueista ei yltänyt yli 20 prosentin kannatuksen.

Vaikka ei ihan näin tasaväkistä lopputulosta nähtäisikään, tuorein mittaus kertoo, että huiput on höylätty. Vaalien lähestyessä on tavanomaista, että kärkeä pitävän puolueen etumatka lyhenee.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Juha Sipilän (kesk.) luotsaama keskusta nousi ykköseksi keräten 21,1 prosentin kannatuksen. Sama kuvio toistui silloinkin. Parhaimmillaan suosio heilui 27 prosentin hujakoilla, mutta vaalien lähestyessä lukemat alkoivat pienentyä.

Kaukana toisistaan

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on aiemmin vetänyt maltillista linjaa, vaikkakin muutama sammakko on päässyt karkuun puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) vanhempainvapaasta lähtien. Mutta vaaleja ei voiteta hiljaiselolla, ja mitä lähemmäksi vaaleja mennään, sitä ahkerammin on otettava selvä kannanotto.

Näyttävyyttä saivatkin sekä kokoomuksen että sdp:n hiljattain julkistetut talouspoliittiset ohjelmat. Monet ovat peranneet ne tarkoin ja todenneet, että yhteensovittaminen olisi erittäin vaikeaa. Kuin itä ja länsi, tai yö ja päivä.

Kokoomus ehdottaa Suomen panemista kuntoon kahden vaalikauden ajan kestävällä ohjelmalla. Orpo on myöntänyt, ettei tehtävä ole helppo.

”Olen teille rehellinen. Tulevina vuosina on tehtävä vaikeita ratkaisuja, jotta talous saadaan kestävälle pohjalle. On säästettävä, on tehtävä valintoja. Ei tätä pidä piilotella.”

Kävikö niin, että osa kokoomuksen kannattajista heräsi vasta nyt tuleviin säästötalkoisiin? Todennäköisesti.

Epäröivien osuus lisääntyi

Erikoinen piirre on sekin, että mittauksen tehneen Taloustutkimus Oy:n mukaan selvästi aikaisempaa isompi osa ennen kokoomusta kannattaneista ei nyt ilmoittanut kantaansa.

Epävarmoja oli mittauksessa muutenkin enemmän kuin viimeksi. Joukko äänestäjiä on siis ottanut aikalisän. Tämä tuo puolueille mahdollisuuden. Ne pystyvät vielä vaikuttamaan tulevissa vaalitenteissä ja selittämään vaalilupauksensa parhain päin.

Translaki osalle vaikea

Yksi mahdollinen syy kokoomuksen notkahdukseen on eduskunnassa päätetty translaki. Kokoomushan tuki hallituksen esitystä translaiksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Kokoomus oli lainkäsittelyssä näyttävässä osassa, sillä se ajoi lakiin linjauksen, jonka mukaan sukupuoli-ilmoituksen voisi tehdä vain kerran vuodessa.

On epäilty, että translaki on ollut liikaa kokoomuksen konservatiiviselle siivelle. Keskiviikon äänestyksessä Pirkanmaan kansanedustajista seitsemän vastusti ja 12 äänesti puolesta.

Keskusta vihreiden taakse

Entä millaista hallitusta Suomeen pukkaisi, jos tulos olisi tuoreimman mittaustuloksen kaltainen? Sinipunaahan siihen tarjottaisiin, vaikkakin talouslinjauksissa olisi kokoomuksen ja sdp:n tultava rutkasti toisiaan vastaan.

Jotkut asiantuntijoista ovat väläytelleet mahdollisuutta, että nykyinen hallituspohja jatkaisi. Tämä olisi teoriassa mahdollista, jos sdp tekisi hattutempun ja riuhtaisisi puolueen ykköseksi viime metreillä.

Nykypohjan jatkolle on vain yksi paha este. On vaikea kuvitella, että keskusta lähtisi taas hallitukseen taistelemaan vihervasemmiston kanssa. Niin takkuista ja raastavaa meno on ollut.

Keskustan hallitustaival on ylipäätään kiinni siitä, millainen lopputulos vaaleista saadaan. Tuore gallup ei paljon lupaa. Keskusta oli luiskahtanut vihreiden taakse keräten 10,1 prosentin osuuden.

Vielä tammikuussa perussuomalaisten ollessa kakkosena puhuttiin porvarihallituksesta. Muualle perussuomalaiset eivät mahtuisikaan, koska sdp, vasemmisto ja vihreät ovat tehneet selväksi, etteivät ne halua samaan hallitukseen.

Kovin pitkälle meneviä ennakointeja ei kannata tehdä, sillä kampanjointi on vasta päässyt vauhtiin ja suuret tentit ovat tulossa. Kuukauden päästä luvut voivat olla jälleen kerran toisessa järjestyksessä.