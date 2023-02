IS: Enemmistö suomalaisista ei odottaisi Ruotsia Nato-ratifioinneissa

Vastaajista 28 prosenttia on sitä mieltä, että Natoon pitäisi mennä yhdessä Ruotsin kanssa.

Lievä enemmistö suomalaisista ei odottaisi Ruotsia Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnissa, kertoo Ilta-Sanomien teettämä kysely.

Kyselyyn vastanneista 53 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen Nato-jäsenyyden toteutuminen ei saa riippua Ruotsin aikataulusta. 28 prosenttia katsoo, että Natoon pitäisi mennä samaan aikaan Ruotsin kanssa. 19 prosenttia ei osaa sanoa, mitä mieltä on.

”Tämä on selkeä poliittinen viesti kansalaisilta päättäjille siitä, että Nato-asia pitää saada eteenpäin. Takaisinkaan ei voida enää kääntyä”, sanoo kyselyn toteuttaneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen.

Perussuomalaisten kannattajat ovat vahvimmin sitä mieltä, että Natoon on mentävän Ruotsia odottamatta. Tätä mieltä on 73 prosenttia puolueen kannattajista. Vasemmistoliiton kannattajista taas 58 prosenttia ajattelee, että Suomen pitäisi odottaa Ruotsia.

Vanhemmissa ikäryhmissä on nuorempia enemmän sitä ajatusta, että Ruotsia pitäisi odottaa.

Suomen ulkopoliittinen johto on painottanut toistuvasti, että Suomi haluaa Natoon yhdessä Ruotsin kanssa. Prosessista on kuitenkin herännyt keskustelua, kun Turkki on jarruttanut maiden jäsenyyksien ratifiointia etenkin Ruotsiin kohdistuvaan tyytymättömyyteensä vedoten.

Taloustutkimus haastatteli 1 021:tä henkilöä maanantaista keskiviikkoon. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.