Eduskunta on hyväksynyt translain – Katso, miten kansanedustajat äänestivät

Täysistunto hyväksyi uudistuksen äänestyksessään. Translakia kannatti 113 kansanedustajaa.

Helsinki

Eduskunta on hyväksynyt translain.

Hyväksymisen puolesta äänesti 113 edustajaa, vastaan äänesti 69 edustajaa. Kukaan ei äänestänyt tyhjää, ja äänestyksestä oli poissa 17 kansanedustajaa.

Lakiesitystä vastaan äänesti 13 keskustan kansanedustajaa ja puolesta 12. Hallituksen sisällä oli sovittu siitä, että keskustalaiset saavat äänestää lakiesitystä vastaan eduskunnan istuntosalissa.

Sen sijaan kokoomuslaisista 26 äänesti lakiesityksen puolesta ja 10 vastaan.

Uusi translaki mahdollistaa, että täysi-ikäinen voi korjata sukupuolensa oman hakemuksen perusteella ilman lääkärin lausuntoa.

Uudistus erottaa toisistaan sukupuolen juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisen prosessin.

Toinen merkittävä muutos on, että lakiuudistus poistaa vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Tähän mennessä sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään on vaatinut, että ihminen on pystynyt osoittamaan, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön.