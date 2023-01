Esitutkinnan mukaan Kulmunin avustaja järjesteli viestintäpalveluita, vaikka häntä varoiteltiin hankintarajasta

Tekir tarjosi viestintäpalveluita kymmenillätuhansilla euroilla, mutta syyte koskee vain vajaan 14 000 euron määrää.

Katri Kulmunin entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen Helsingin käräjäoikeudessa 26. tammikuuta 2023. Jääskeläinen on syytteessä petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta viestintäkoulutushankinnoissa.

Helsinki

Keskustapoliitikko Katri Kulmunin entistä avustajaa Kari Jääskeläistä muistutettiin jo kesällä 2019 valtioneuvoston vähäisen hankinnan rajasta, mutta tästä huolimatta Jääskeläinen päätyi järjestelemään palveluita viestintätoimisto Tekiriltä yli sen. Asia selviää muun muassa Jääskeläisen toimintaa käsittelevässä esitutkinnassa, joka tuli julkiseksi perjantaina.

Jääskeläinen on ollut keskustalle pitkän linjan taustavaikuttaja, jota syytetään tällä hetkellä petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syynä on se, että hän on syyttäjän mukaan erehdyttänyt valtiovarainministeriötä noin 13 700 euron arvosta viestintäpalveluja, jonka aikana entinen valtiovarainministeri ja entinen keskustan puheenjohtaja Kulmuni harjoittelikin muun muassa puhetta keskustan puoluekokoukselle.

Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästä sotkun takia.

Jääskeläinen kiistää kirjallisessa vastauksessaan syytteeseen syyllistyneensä rikokseen tai tienneensä, että valtiovarainministeriön rahoilla olisi harjoiteltu jotain muuta kuin ministerityöhön liittyvää viestintää.

Yhtä lailla kiinnostavaa on kuitenkin se, kuinka viestintäpalveluita päädyttiin lopulta tilaamaan yli valtioneuvoston määrittelemän rajan. Alkuperäisen sopimuksen solmimisen aikaan Kulmuni oli elinkeinoministerinä, ja esitutkinnan perusteella virkamiehet muistuttivat Jääskeläistä ennen sopimuksen solmimista ministeriön ohjeistamasta 20 000 euron hankintarajasta vähäisille suorahankinnoille.

Tekirin kanssa oli sovittu 13 600 euron arvoisista palveluista, mutta jo syyskuussa 2019 tilattu määrä ylitti 20 000 euron rajan. Alkuperäisen sopimuksen yli meneville tilauksille ei ollut määritelty Tekirin kanssa ylärajaa.

Varoitukset sähköpostiketjussa

Esitutkinnan perusteella Jääskeläisellä oli merkittävä rooli kokonaisuudessa. Hän, Kulmuni ja Tekirin Harri Saukkomaa tapasivat Kulmunin työhuoneessa ensimmäisen kerran 26. heinäkuuta 2019, jolloin Kulmuni oli vielä elinkeinoministerinä Antti Rinteen (sd.) hallituksessa.

Jääskeläinen toimitti 5. elokuuta silloiselle työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajalle Mikko Koivumaalle muistion, jossa ehdotettiin puitesopimuksen tekemistä Tekirin kanssa. Sähköpostivaihdossa Koivumaa ja hallintoneuvos Kari Klemm kuitenkin muistuttivat jo olemassa olevista puitesopimuksista ja kehottivat myös tarkkuuteen hankintaohjeissa hankaluuksien välttämiseksi.

Tämän keskustelun pohjalta malliksi tuli lopulta summaltaan rajattu piensopimus. Klemm myös muistutti Jääskeläistä siitä, että valtioneuvoston vähäisen hankinnan raja on 20 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Syyte ei kuitenkaan koske valtioneuvoston oman hankintarajan ylittämistä, vaan ministeriöstä puolueen puheenjohtajalle hankittua koulutusta.