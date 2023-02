Timo Mäki-Ullakko aloitti osuuskaupassa jo 13-vuotiaana, mutta pian yli 40 vuoden ura tulee päätökseen – Nyt toimitusjohtaja tekee "välipaljastuksen" tulevasta

Pirkanmaan osuuskaupan toimitusjohtaja aloitti kesätyöt isänsä osuuskaupassa vain 13-vuotiaana. Vuodesta 2006 hän on johtanut Pirkanmaan osuuskaupan toimintaa. Kun uutinen merkittävän pestin päättämisestä tuli, Mäki-Ullakko alkoi saada yhteydenottoja. Mitä hän aikoo tehdä seuraavaksi?

Tarina alkaa Turusta, jonne perustettiin vuonna 1901 ensimmäinen näihin päiviin asti yhtäjaksoisesti toiminut osuuskauppa, joka kantoi nimeä Vähäväkisten osuusliike.

Pirkanmaa tuli nopeasti perässä. Vuonna 1904 sai alkunsa Toijalan osuuskauppa ja samana vuonna perustettiin Tampereella Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK.

Ei siis ihme, että Pirkanmaan osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko haluaa tulla kuvatuksi Tammerkosken kansallismaisemassa kosken partaalla, jossa lyötiin alkutahdit S-ryhmälle liki 120 vuotta sitten.

Mäki-Ullakko on luotsannut Pirkanmaan osuuskauppaa pian 17 vuoden ajan. S-ryhmässä hän on työskennellyt eri tehtävissä vuodesta 1987.

Alkuvuodesta toimitusjohtaja pudotti uutisen: hän ilmoitti jäävänsä syksyllä pois tehtävästään. Työ on saatu nykypestissä valmiiksi, mutta käykö niin, että mies voi lähteä osuuskaupasta, mutta osuuskauppa ei lähde miehestä.

Toisessa polvessa

Mäki-Ullakko syntyi Toholammilla Keski-Pohjanmaalla, mutta perhe muutti Lohtajalle, jossa Mäki-Ullakko vietti lapsuutensa ja nuoruutensa.

”On totta, että tulin vuonna 1987 ryhmään, mutta osuuskaupassa olin töissä jo 13-vuotiaana.”

Mäki-Ullakon isällä oli osuuskauppa Lohtajalla ja hän oli kesätöissä kaupassa niin koulujen kuin opiskeluvuosien kesälomat.

”Siihen aikaan ei ollut niin tarkkaa, minkä ikäinen kesäapulaisen piti olla, tai kuinka monta tuntia hän sai tehdä töitä viikossa.”

Kuka? Timo Mäki-Ullakko Syntynyt 1963 Toholammilla. Viettänyt lapsuutensa Lohtajalla Keski-Pohjanmaalla. Työskennellyt S-ryhmässä 1987 alkaen. Projekti- ja laskentapäällikkö Keski-Pohjanmaan osuuskaupassa, Jollas instituutin hallinto- ja koulutuspäällikkö, osuuskauppa Hämeenmaan talousjohtaja. Pirkanmaan osuuskaupan talousjohtaja. Toimitusjohtajana vuodesta 2006. Opinnot Vaasan kauppakorkeakoulussa, kauppatieteiden maisteri. Kauppaneuvoksen arvonimi vuonna 2021. Harrastaa kävelyä ja muuta liikuntaa sekä musiikkia, kitaransoittoa. Soittaa S-ryhmän Green card -bändissä silloin tällöin. Asuu puolisonsa kanssa Hämeenkyrössä, Mahnalassa. Kaksi aikuista lasta ja kaksi lastenlasta. Motto: Paras on hyvän pahin vihollinen tarkoittaen sitä, että parempi lähteä liikkeelle niin, että parantaa menoa koko matkan varrella. Jos heti tavoittelee parasta, et pääse edes hyvään.

Hassisen kone houkutti

Osuuskauppa-aate tarttui Mäki-Ullakkoon varhain. Uravalinta oli aika selvä.

Tosin Mäki-Ullakkoa kiehtoi kaupan alan ohella matematiikka. ”Sen opiskelu oli minulle helpohkoa. Hain lukemaan Joensuun yliopistoon ja pääsinkin sinne.”

Miksi Joensuuhun?

”Ihailin joensuulaista rockyhtye Hassisen konetta. Se oli kova sana. Koin yhtyeen musiikin hyvin energiseksi. Minulla oli siihen aikaan myös oma bändi Lohtajalla. Pääsin kuitenkin Vaasan kauppakorkeakouluun ja valitsin kaupallisen uran.”

Maalaispitäjässä sijainnut ruokakauppa oli 40 vuotta sitten tyystin erilainen kuin tämän päivän kaupat. Ne olivat oman aikansa tavarataloja, joissa myytiin lähes kaikkea taivaan ja maan väliltä.

Mäki-Ullakko muistelee, miten hän myi mitä ihmeellisempiä tuotteita. ”Meillä myytiin dynamiittia. Se oli toki luvanvaraista, mutta maalaiskaupasta sitä sai.”

Siihen aikaan rakennettiin paljon itse. Tuotteita ei ollut paljonkaan valmiina.

”Leikkasin asiakkaille ikkunalaseja määrämittaan, rälläkällä katkoin raudasta sopivia paloja.”

Raju saneeraus

Mäki-Ullakon uran alussa oli 1980-luvun nousukausi, mutta pian seurasi syvä 1990-luvun lama. Hän pääsi seuraamaan osuuskauppojen suurta myllerrystä ja uutta nousua.

”Vielä 1980-luvulla osuuskauppoja oli Suomessa usea sata ja SOK:n rooli oli epäselvä. Se oli paisunut liikaa ja myymälät olivat väärissä paikoissa, maalaiskylissä, jotka tyhjenivät voimakkaasti.”

Kaikilla osuuskaupoilla oli lisäksi oma toimitusjohtajansa, hallitus ja hallintoneuvosto. ”Mahdoton yhtälö”, hän luonnehtii.

Lisäksi SOK ei pystynyt tuottamaan kaupoille kilpailukykyisesti tavaraa.

”Osuuskaupat olivat kyvyttömiä saneeraamaan itseään. Niinpä koko ryhmä oli lähellä konkurssia.”

Hallintoon tuli ulkopuolinen saneeraaja. Osuuskauppojen määrä putosi nykyiseen 19 alueosuuskauppaan. SOK:n rooli muuttui. Siitä tuli yritys, joka keskittyi tavaran hankintaan ja logistiikkaan. ”Hankintahinnat saatiin kilpailukykyisiksi.”

Sata kauppaa lopetettiin

Mäki-Ullakko muistelee, että ryhmä oli valmis nousuun jo ennen lamaa. ”Kyse ei ollut vain yhdestä saneeraajasta. Kaikki puhalsivat yhteen hiileen kaupan myyjästä pääjohtajaan asti.”

Vuonna 1983 syntyi Pirkanmaan osuuskauppa. Siinä vaiheessa maakunnasta lopetettiin noin sata lähikauppaa.

Saneeraus oli jälkeen päin katsottuna onnistunut. Tänä päivänä S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavarakaupassa on yli 46 prosenttia. Pirkanmaalla se oli viime vuonna yli 45 prosenttia. Vuonna 1990 osuus oli kymmenen prosenttia.

Pirkanmaan osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakolle ura osuuskaupassa oli melko selvä jo nuorena. Hän on toisen polven osuuskauppalainen ja ura alkoi jo varhain teininä kauppa-apulaisena Lohtajalla.

Tavaratalon rooli muuttui

S-ryhmän tavaratalot ovat nekin kokeneet laskunsa ja nousunsa. Mäki-Ullakko linjaa, että aika on ajanut perinteisen tavaratalon ohi.

”Ennen niissä pystyttiin myymään lähes kaikkea. Nyt se ei enää toimi. Verkkokaupan mukaantulo on yksi syy. Lisäksi monien tuotteiden myynti kuten urheiluvälineiden ja tietotekniikkalaitteiden myynti on keskittynyttä. Siksi tavaratalonkin pitää keskittyä johonkin. Me olemme valinneet kauneuden ja muodin, ja se on kannattanut.”

Mäki-Ullakko uskoo, että tavaratalo säilyy, vaikka verkkokauppa paisuukin. ”Asiakkaat haluavat edelleen palvelua.”

Tusina Prismoja

Prismoja on koko maassa nyt 74. Pirkanmaalla niistä sijaitsee yhdeksän ja kolme on vielä tulossa. ”Tusinaa tavoitellaan.”

Mäki-Ullakko on seurannut Tampereen ratikan laajenemissuunnitelmia. ”Jos ne toteutuvat, niin kuusi Prismaa on ratikkakiskojen varrella.”

Tampere on ensimmäinen kaupunki, jossa Sokos-tavaratalon yhteyteen tulee Prisma. Kaksi mutta uutta sijoittuvat Ylöjärvelle ja Valkeakoskelle.

S-marketteja maakunnassa on 26 kappaletta ja Sale -myymälöitä 34. Uusia syntyy lisää sinne, minne rakennetaan uusia asuinalueita.

Korin sisältö muuttui

Venäjän hyökkäys Ukrainaan johti siihen, että myös ruoan hinta lähti nopeasti nousuun. Toimitusjohtajan mukaan hinnannousu näkyy tietyissä tuotteissa erityisen hyvin. Esimerkkinä hän mainitsee kalan. ”Volyymit ovat tulleet alas.”

Keskiostos on kuitenkin pysynyt euromääräisesti samana. Sama raha käytetään edelleen ostoskoriin, mutta sen sisältö on muuttunut. Nyt suositaan halvempia tuotteita.

Samaan aikaan on ihmetelty kotimaisten ja ulkomaisten tuotteiden hintaeroa etenkin vihanneksissa. Miten kuluttaja voi suosia kotimaista, jos hintaerot ovat näin suuret?

Mäki-Ullakon mukaan kuluttajan ei tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä, ettei meillä paista aurinko keskitalvella.

”Meillä on sesongit ja ostamalla kotimaisia tuotteita satokauden mukaan kuluttaja suosii parhaiten kotimaista. Sesonkiaikana tuotteet ovat parhaimmillaan ja edullisimmillaan.”

Sodan myötä on puhuttu huoltovarmuudesta. Mäki-Ullakko sanoo, että isossa kuvassa ruoan huoltovarmuus on hyvä. ”Kotimaisen ruoan arvostus on korkealla. Voisimme olla enemmän ylpeitä siitä, että näin pohjoisessa pystytään tuottamaan hyvin ruokaa.”

Pirkanmaalla S-ryhmän ruokaostoksissa kotimaisuusaste pyörii 65–80 prosentissa sesongista riippuen.

Automaatio myllää

Jos on kaupanteko muuttunut kyläkaupan ajoilta, niin muutoksia on ollut runsaasti myös nykyisessä ruokakaupassa. Verkkokauppa on yleistynyt, vaikkakin osuus kulkee vielä 3–4 prosentissa. Vuosikymmenen loppuun mennessä osuus kasvanee kymmeneen prosenttiin.

Automaattikassat ovat lisääntyneet ja ne tasaavat ruuhkahuippuja. Kovin innostuneita automaatin käyttäjiä suomalaiset eivät ole, jos verrataan vaikkapa Britanniaan.

”Siellä ruokakaupassa voi olla kaksi miehitettyä kassaa ja kolmisen kymmentä automaattia. Olemme seuranneet, että Prismoissa 15 prosenttia asiakkaista käyttää automaatteja.”

Skannereita on ollut käytössä jo tovi. Mäki-Ullakko maalaa tulevaisuuden kuvaa, jossa tekniikka on yhä suuremmassa roolissa.

”Ensi vuosikymmenellä meillä voi olla myymälöitä, joissa osa tavaroista on kerätty valmiiksi kärryyn. Asiakas valitsee itse vain tuoretuotteet. Kun näin käy, niin hyllyt vähenevät, koska robotti tai työntekijä on kerännyt osan tuotteista valmiiksi noudattavaksi.”

Irtaantumisaika työelämästä

Mäki-Ullakon pitkä ura osuuskaupassa on ollut innostavaa ja kasvattavaa. Hän sanoo, ettei aiemmin tullut mieleenkään vaihtaa työtä. ”Ässäuskollisuus” on ollut lujassa.

Samaan hengenvetoon hän pohtii, että työntekijän uskollisuus pysyä osuuskaupassa koko työuransa on alkanut pikku hiljaa murtua. ”Se on hyvä, sillä koko ajan tulee uusia ja osaavia työntekijöitä ulkopuolelta erilaisista tehtävistä. Vaihtuvuus on hyvästä.”

Mutta nyt hän on uuden edessä. Ikää on mittarissa pian 60 vuotta. Hän ei paljasta, mitä aikoo tehdä syksyn jälkeen.

”Olkoon tämä pieni välipaljastus, mutta tarvitsen pienen irtaantumisajan työelämästä. Aion tarttua kitaraan, sillä musiikki ja kitaransoitto ovat tervehdyttäviä. Tarvitsen aikaa, jotta voin lähteä uuteen.”

Kun uutinen pestin päättämisestä tuli, Mäki-Ullakko alkoi saada yhteydenottoja. ”Mielenkiintoisia tarjouksia on tullut, mutta ei niistä sen enempää.”