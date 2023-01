Saksa on vahvistanut, että se lähettää Leopard 2 A6-taistelupanssarivaunuja Ukrainaan ja sallii myös muiden maiden tekevän niin.

Suomi osallistuu Leopard-panssarivaunujen lähettämiseen Ukrainaan, sanoi puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) keskiviikkona toimittajille. Vielä ei ole varmaa, lähettääkö Suomi itse vaunuja ja jos, kuinka monta.

On mahdollista myös, että Suomi osallistuu hankkeeseen esimerkiksi koulutusapua antamalla.

Savolan mukaan Suomen panos hankkeeseen ei voi olla ”kovin iso ja mittava”, koska sen on huolehdittava omasta turvallisuudestaan.

Suomalaispäättäjät ovat aiemmin sanoneet Suomen osallistuvan jollakin tavalla, jos Leopardien lähettämisestä syntyy muiden maiden kanssa yhteinen päätös.

Saksalaislehti Der Spiegel uutisoi jo tiistaina illalla maan päätöksistä lähettää panssarivaunuja ja antaa niiden lähettämiseen lupa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi tiistaina illalla yhdysvaltalaiselle CNN:lle, että mediassa olleet tiedot ovat ”erittäin hyvä uutinen”.

Haavisto on sanonut toistuvasti, että jos päätös Leopardien lähettämisestä Ukrainaan tehdään, Suomi on mukana tavalla tai toisella. Hän on nostanut aiemmin esiin esimerkiksi yksittäisten panssarivaunujen lahjoittamisen, huoltoketjuun osallistumisen ja koulutuksen.

Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö on sanonut, että jos taistelupanssarivaunujen luovuttamiseen päädytään, ”Suomen anti ei määrällisesti voi olla kovin lukuisa”.