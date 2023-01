Kokoomus osittain eri mieltä, keskusta ja perussuomalaiset torjuvat kieltohankkeen Animalian kyselyssä.

STT

Eduskuntapuolueista sdp, vihreät ja vasemmistoliitto olisivat valmiita turkistarhauksen kieltämiseen, ilmenee eläinsuojelujärjestö Animalian puoluekyselystä. Keskusta ja perussuomalaiset ilmoittavat olevansa ajatuksesta täysin eri mieltä. Kokoomus on osittain eri mieltä.

Kokoomus ilmoittaa vastauksessaan Animalialle, ettei puolueella ainakaan toistaiseksi ole kategorista kieltoa vaativaa kantaa. Kokoomus kertoo kuitenkin haluavansa edistää eläinten mahdollisuuksia luonnonmukaiseen käyttäytymiseen ja perää turkisasetuksen päivittämistä vastaamaan modernin sivistysvaltion tunnusmerkkejä.

Kokoomus otti kantaa turkistarhausta koskeviin puoluekokous­aloitteisiin viime kesänä ja linjasi silloin, että asiassa olisi syytä edetä kannusteiden ja kehittyvän sääntelyn eikä suoran kiellon kautta.

Ssdp perää turkistarhauksen lopettamiseksi vaalikausien yli kestävää ohjelmaa, joka tarjoaa turkistuottajille uudelleenkoulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Myös vasemmistoliitto kannattaa siirtymäaikaa ja tukea tarhaajille, jotka siirtyvät muille aloille. Vihreät kannattaa koko EU:n kattavaa turkistarhauskieltoa ja turkiksille asetettavaa tuontikieltoa.

Animalian mukaan vastaukset osoittavat, että turkisalan kieltämiseen suhtaudutaan aiempaa vakavammin.

Animalia on mukana eurooppalaisessa Fur Free Europe -kansalais­aloitteessa, jonka tavoite on kieltää turkistarhaus EU:ssa. Aloite on kerännyt yli 1,2 miljoonaa allekirjoitusta.