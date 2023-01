Kokoomuksella ja sdp:llä on paljon yhteistä, eikä hallitusyhteistyötä suljeta pois, mutta vuorineuvosten vero-alet ovat kankena kaskessa.

”Haastakaa toisianne.”

Näin kehotettiin Politiikan toimittajat ry:n järjestämässä vaalitentissä, johon osallistuivat sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin sekä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Ja kyllähän tämä parivaljakko haastoi. Välillä keskustelun vetäjillä oli vaikeuksia pitää väittely oikeilla raiteilla, ja osa keskustelusta meni harakoille päälle puhumisen takia.

Jos vain kuunteli väittelyä, ei voinut välttyä ajatukselta, että siinähän stressaantunut pariskunta riitelee kipakasti rankan työviikon jälkeen.

Oli hyvä nähdä tämä taistelupari tilanteessa, jossa he pääsivät nokittelemaan toisiaan kahdestaan. Samalla parin dynamiikka tuli paremmin esille.

Vuorineuvosten verot

Yksi iso kysymys väittelyssä olikin se, että voivatko puheenjohtajat nähdä toisensa samassa hallituksessa. Yksinkertainen vastaus on, että voivat, mutta helppoa se ei olisi.

Orpo listasi asioita, joista kokoomuksella on sama näkemys kuin sdp:llä. Eurooppa-politiikka, monilta osin koulutuspolitiikka ja siihen liittyvä kaksivuotinen varhaiskasvatus sekä ilmastopolitiikka. Mutta kun mennään talouspolitiikan tontille, niin silloin menevät sukset sekaisin.

Orpo muistutti, että aikoinaan vuonna 2019 kokoomuksen hallitustie katkesi siihen, kun puolue neuvotteli Antti Rinteen (sd.) kanssa. Orvon mukaan Rinteen viesti oli, että velalla ei ole väliä. Tämä ei käynyt kokoomukselle.

”Ja silloin ei vielä ollut tietoakaan koronasta”, Orpo huomautti.

Marin sanoo, että yhteistyö vaatisi sitä, että kokoomus luopuisi vuorineuvosten veronalennuksista. Hän jatkoi olevansa huolissaan siitä, mitä esimerkiksi koulutusmenoille tapahtuu, jos Orpo lähtee muodostamaan hallitusta perussuomalaisten kanssa.

Kaverit jo jaoteltu

Tulevan hallituksen yhteistyötä on pähkäilty viime ajat julkisuudessa. Syy löytyy jo pidetyistä vaalitenteistä. Niissä sdp, vasemmistoliitto ja vihreät ovat tuoneet julki sen, etteivät he halua yhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

Orpo sanoa, ettei hän pidä viisaana sitä, että etukäteen ennen vaaleja suljetaan pois puolue ja ennen kaikkea äänestäjiä ulkopuolelle.

”Eli jaetaan vuohia lampaisiin. Katsotaan ensin nämä vaalit, kuunnellaan ja annetaan kansan puhua. Vasta sen jälkeen pohditaan, millaisia vaihtoehtoja meillä on. Suomen vahvuus on, että meillä on ollut kyky mahduttaa erilaisia puolueita hallitukseen.”

Hajotatteko vai rakennatteko?

Marinilta kysyttiinkin, että onko tällaisen poissulkemisen vaarana se, että sdp enemmänkin hajottaa kuin rakentaa.

Marin oli samaa mieltä Suomen vahvuudesta muodostaa erilaisia hallituksia erilaisten puolueiden välillä.

Hän muistutti, että Suomessa on perinne, että muodostetaan enemmistöhallituksia. Näin ei kaikissa pohjoismaissa ole. Ruotsissa ja Tanskassa on mahdollisuus muodostaa vähemmistöhallitus ja siihen on olemassa poliittinen kulttuuri.

Marin muistutti, että ei ole kovin monta vuotta siitä, kun kokoomus sulki perussuomalaiset pois hallitusyhteistyöstä. Tämä tapahtui vuonna 2017, kun perussuomalaiset jakaantuivat.

Silloin puoluetta johti Jussi Halla-aho.

”En näe, että hänen tai nykyisen puheenjohtaja Riikka Purran perussuomalaisissa olisi niin paljon eroa, että tässä suhteessa olisi jotakin muutosta tapahtunut”, Marin napautti.

Pääministeri jatkoi, että reilu vuosi sitten Purra totesi, ettei hän näe Marinin johtaman sdp:n kanssa hallitusyhteistyötä mahdolliseksi.

”Mielestäni äänestäjien kuluttajasuojan kannalta on relevanttia kertoa, mitkä ovat arvot ja erot puolueiden välillä.”

Rasistinen puolue

Marin jatkoi, ettei sdp:n ja Purran joukkojen eroissa ole kyse vain ihmiskäsityksestä ja arvoista.

”Ajattelemme eri lailla talouspolitiikasta ja työmarkkinakysymyksistä ja hyvin eri lailla tavalla ilmastosta ja ympäristöstä. Siksi on vaikeata nähdä, että kykenisimme löytämään toisemme hallitusohjelmaa neuvoteltaessa.”

Marin sanoi, ettei hän näe arvoa sille, että sdp:n pitäisi teeskennellä, että yhteistyö olisi mahdollista. ”On rehellistä kertoa, että olemme hyvin kaukana toisistamme.”

Marin kohautti, kun hän totesi, että nykyinen perussuomalaiset on mennyt enemmän oikealle ja on avoimesti rasistinen puolue.

”Kun katsotaan yksittäisten kansanedustajien puheita, niin kyllä. Puheet ovat rasistisia ja aidon vihamielisiä tiettyjä vähemmistöjä kohtaan. Sitä ei ole kiistäminen.”

Hänen mukaansa Timo Soinin aikana puolue oli erilainen.

Orpo vastasi Marinille vuoden 2017 tapahtumista. Silloin kyse oli hallitusneuvotteluista ja siitä, pystyykö perussuomalaisten uusi johto noudattamaan silloisen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelmaa.

Historia näytti, että ei pystynyt.

”Emme ota takapakkia”

Gallupit olivat myös suuressa osassa väittelyssä. Tällä hetkellä suosituin puolue on edelleen kokoomus. Ylen viimeisessä mittauksessa perussuomalaiset menivät sdp:n ohi nousten kakkoseksi.

Orpo sanoo, että jos he ovat suurin puolue vaalien jälkeen, niin kokoomus lähtee liikkeelle siitä, kenen kanssa löytyy mahdollisuus saada aikaan muutos.

Marinin mukaan kokoomuksella on kova pyrky valtaan. Hän epäili, että kokoomus ottaisi takapakkia esimerkiksi ilmastotoimissa, jos kokoomus ja perussuomalaiset olisivat samassa hallituksessa.

Orpo vakuutti, että puolue pysyy ilmastotoimien takana.

Väittelyn anti ei tuonut paljon uutta. Puolueiden erilaiset näkemykset talouspolitiikasta vain vahvistuivat entisestään.

Marin korosti, että sdp suhtautuu velkaan ja julkisen talouden tasapainoon vakavasti, mutta keinot ovat erilaisia kuin kokoomuksella. Pääministeri epäilee, että kokoomus haluaa nipistää sosiaalituista ja asumistuista.

Marinilta tivattiin myös, josko hän antaa liian ruusuisen kuvan Suomen velkaantumisesta. Vastaus oli, että ei anna. Velkaantumista selittää hallituskaudella vastaan tulleet isot kriisit ja esimerkiksi hävittäjähankinnat.

Hän totesi myös, että Suomi ottaa maltillisesti velkaa verrattuna muihin maihin Euroopassa.

Orvolta tuli vauhdilla vastaus. Hänen mielestään on väärin verrata velkaantumista Etelä-Euroopan maihin. ”Pitää verrata muihin Pohjoismaihin.”

Ja saatiinhan väittelystä toki uutinen. Orpo mielestä se on uutinen, että sdp haluaisi panna julkisen talouden tasapainoon.

”Tällä kaudella te ette ole tehneet mitään sen eteen”, oppositiojohtaja sanoi.

Oikaisu kello 14.00. Tekstissä mainittu virheellisesti vuorineuvosten veronkorotukset, oikea muoto ovat veronalennukset.