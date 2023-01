Presidentti Niinistö Leopardeista: Jos yhteishanke avusta syntyy, Suomenkin panosta kaivataan

Jos taistelupanssarivaunujen luovuttamiseen päädytään, Suomen anti ei voi määrällisesti olla kovin suuri, sanoo presidentti Sauli Niinistö.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomen on otettava Leopard-asiassa huomioon ainutlaatuinen asemansa. Niinistö kuvattiin, kun hän nauhoitti uudenvuodenpuhettaan 31. joulukuuta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomenkin panosta kaivataan, jos linjaus taistelupanssareiden luovuttamisesta Ukrainalle muuttuisi nykyisestä ja asiassa syntyy yhteistä eurooppalaista hanketta.

Euroopassa Leopardeja on käytössä yli kymmenessä maassa. Niinistö muistuttaa Suomen olevan näistä kuitenkin ainutlaatuisessa asemassa siksi, että me emme ole Naton jäsen ja meillä on välitön raja Venäjään.

Tämä on Niinistön mukaan otettava huomioon. Jos taistelupanssarivaunujen luovuttamiseen päädytään, Suomen anti ei siten määrällisesti voi olla kovin lukuisa, Niinistö toteaa kommenteissaan.

Niinistö kehottaa myös huomiomaan Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin vuoden alussa käymän keskustelun, jonka päätteeksi maat päättivät lähettää Ukrainaan rynnäkköpanssarivaunuja. Taistelupanssarivaunujen, kuten Leopardien, osalta luovutuksiin ei ole päädytty ja siihen on varmasti omat syynsä, Niinistö toteaa.