Lähteet: Sote-tukipaketista neuvotellaan satojen miljoonien hintahaarukalla

Pääministeripuolue sdp on pitänyt esillä 700 miljoonaa euroa hoitovelan purkamiseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on tuonut julkisuuteen ministeriön esityksen 700 miljoonan euron lisärahoituksesta sote-alalle. Kiuru puhui tiedotustilaisuudessa Helsingissä 8. joulukuuta.

STT

Hallitus neuvottelee satojen miljoonien eurojen haarukalla sosiaali- ja terveydenhuollolle hoitovelan purkuun tarkoitetusta tukipaketista.

STT:n kuuleman arvion mukaan ratkaisussa asetutaan 200–700 miljoonaan euroon. Myös toinen lähde kertoo, että neuvoteltavan paketin haarukka on iso. Miniminä puhutaan hänen mukaansa sadoista miljoonista, kun taas ylälaita on ”alle miljardi”.

Asiasta neuvotellaan paraikaa ministerien avustajakunnan kesken. Rahoituksesta odotetaan ratkaisua osana lisätalousarviota, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle tammikuun lopulla.

Jos rahoitus toteutuisi uuden alarajan mukaisena, se poikkeaisi merkittävästi alun perin esitetystä summasta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) toi loppuvuonna julkisuuteen sosiaali- ja terveysministeriön esityksen 700 miljoonan euron lisärahoituksesta alalle.

Kiuru on pitänyt 700 miljoonan euron esitystä julkisuudessa myöhemminkin. Ehdotuksen ovat toistaneet myös esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd.) ja sdp:n puoluevaltuusto.

Tuki lausunnoille

Sote-alan lisärahoituksen neuvottelu on jatkoa erilaisille tukipaketeille, joita hallituksessa on sorvattu vuodenvaihteen molemmin puolin.

Tiistaina hallitus antoi esityksen lausuntokierrokselle maatalouden tuesta, joka on toteutumassa selvästi alun perin spekuloitua pienempänä. Pakettiin viitattiin aluksi jopa 300 miljoonan euron suuruisena. Lausunnoille lähtenyt esitys on kuitenkin mediatietojen mukaan runsaan 100 miljoonan euron suuruinen. Tukea on valmisteltu reaktiona lannoitteiden ja sähkön nousseisiin hintoihin.

Lisäksi hallitus on valmistellut pikatahdilla uutta sähkötukea. Kansalaisten sähkölaskujen helpottamiseen varattiin enintään 400 miljoonaa euroa. Myös tämä esitys lähti lausuntokierrokselle tiistaina.

Sähkö-, sote- ja maatalousrahoista on tarkoitus antaa eduskunnan käsittelyyn yhteinen lisäbudjetti, johon odotetaan myös muita menoja.