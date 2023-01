Lintilä: Sähkölaskun kertakorvaus ja maatalouden kokonaispaketti samaan aikaan lausunnoille, tavoite tänään

STT:n tietojen mukaan maataloudelle kaavailtu tukipaketti on tällä hetkellä yli sata miljoonaa euroa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo STT:lle, että lakiluonnos sähkölaskun kertakorvaukseksi lähtee lausunnoille samaan aikaan kuin maatalouden kokonaispaketti, johon kuuluvat niin lannoite- kuin energiatuki. Hänen mukaansa kertakorvausesitys odottaa tällä hetkellä maatalouspakettia.

”Tavoite on, että se lähtisi tänään lausunnoille. Mitä enemmän lykkääntyy lausunnoille lähteminen, sitä enemmän lykkääntyy maksu”, Lintilä sanoo tiistaina eduskuntaan tullessaan.

STT:n tietojen mukaan maatalouden tukipaketti on suuruusluokaltaan tämän hetken kaavailuissa yli sata miljoonaa euroa, mutta mittaluokka on kiinni energian hinnan kehityksestä. Hallituksessa ei tiettävästi ole vielä lopullista sopua maatalouspaketin sisällöstä, vaan se on tarkoitus viimeistellä lausuntokierroksen jälkeen.

Molemmat ehdotukset voivat vielä muuttua lausuntojen jälkeen. Molempien on tarkoitus tulla vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon. Siihen mennessä puolueiden on määrä neuvotella myös hoitojonojen purkuun kaavaillusta tukipaketista. Erityisavustajat ovat aloittaneet neuvottelut lisätalousarvion kokonaisuudesta.

Lintilän mukaan samassa yhteydessä kuin sähkölaskun kertakorvaus ja maatalouspaketti on tulossa myös yrityksille ja kuluttajille pidennystä sähkölaskun maksuaikaan. Pidennys olisi 60 vuorokautta yrityksille ja neljä kuukautta yksityistalouksille.

”Minulla olisi toive, että sitä voitaisiin jatkaa vielä, mutta tämä on maksimi, mitä direktiivi antaa. Olisin valmis käyttämään sen Brysselin kautta, että saisimme vielä pidentää sitä yritysten osalta.”

Energian hinnannoususta kärsivien yritysten tilannetta seurataan Lintilän mukaan jatkuvasti.