Poliisin mukaan vartijat hälytti ostoskeskuksessa asioinut mies, jonka mukaan nainen oli kohdistanut häneen häirintää.

Helsinki

Poliisi ei aio vaatia vartijoita vangittavaksi kauppakeskus Ison Omenan epäillystä kuolemantuottamuksesta Espoossa.

Tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio kertoo, että epäillyt neljä vartijaa on saatu kuulusteltua eikä edellytyksiä heidän pidättämiselleen tai vangitsemiselleen ole.

”Heidät kaikki on saatu kuultua, ja sinällään asia on heidän osaltaan saatu selvitettyä. Varmastikin esitutkinnan kuluessa heitä on tarpeen taas kuulla, mutta ei tässä vaiheessa”, Kallio kertoo.

Kallion mukaan epäillyistä kaksi oli kiinni otettuna lauantai-illasta sunnuntain alkuiltaan, kahta ei otettu kiinni ollenkaan.

Vartijoiden kiinni ottama nainen kuoli lauantaina voimankäyttötilanteessa kauppakeskuksen käytävälle. Poliisi sai tehtävän kauppakeskukseen noin kello 17.

Silminnäkijöiden mukaan kaksi vartijaa oli taltuttanut naisen maahan, ja lopulta yhteensä neljä vartijaa oli ollut tämän päällä. Ison Omenan vartioinnista vastaa Securitas.

Nainen ei ollut asioinut kauppakeskuksen myymälöissä

Poliisin mukaan nainen oli 35-vuotias ja voimankäyttötilanne kesti noin kymmenen minuuttia. Poliisin mukaan vartijat oli pyytänyt paikalle kauppakeskuksessa asioinut mies.

Mies oli sanonut naisen kohdistaneen häneen jonkinlaista häirintää, Kallio kertoo. Poliisi selvittelee, tunsivatko nainen ja mies toisensa entuudestaan.

Toisin kuin joissain julkisuudessa liikkuneissa tiedoissa oli väitetty, poliisin mukaan nainen ei ollut asioinut kauppakeskuksen myymälöissä eikä mikään niistä liity tapaukseen.

Vartijoiden lisäksi poliisi on kuullut useita todistajia ja hyödyntää tapauksen selvittämisessä kauppakeskuksen valvontatallenteita sekä ihmisten toimittamia videotallenteita. Tutkinta jatkuu todistajien kuulemisilla sekä oikeuslääketieteellisellä kuolemansyyn selvittämisellä.

Mahdollisia tietoja ja silminnäkijähavaintoja tilanteesta voi edelleen lähettää sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 02954 13031.