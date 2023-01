Sisäministeri Mikkonen on pyytänyt Poliisihallitukselta selvitystä turvallisuusalan valvonnasta: ”Alalla on vakavia ongelmia”

Mikkosen mukaan jatkotoimet arvioidaan selvityksen pohjalta.

Sisäministeri Krista Mikkonen kertoi maanantaina, että hän on pyytänyt viime viikolla selvitystä siitä, miten poliisi valvoo turvallisuusalan yritysten ja vartijoiden toimintaa. Mikkonen puhui Poliisikoiralaitoksen uudistettujen tilojen avajaisissa Hämeenlinnassa 11. lokakuuta 2022.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) kertoo Twitterissä pyytäneensä viime viikolla Poliisihallituksella selvitystä siitä, miten poliisi valvoo turvallisuusalan yritysten ja yksittäisten vartijoiden toimintaa.

Mikkosen mukaan poliisi tutkii parhaillaan myös useita aiemmin tapahtuneita pahoinpitelyjä, joissa epäiltynä on yksityisten turvallisuusalan yritysten työntekijöitä.

”Ison Omenan kuolemantapaus on järkyttävä. Alalla on vakavia ongelmia, joihin on puututtava”, Mikkonen sanoo Twitterissä.

Mikkosen mukaan kansalaisten on voitava luottaa turvallisuusalan toimijoiden ammattitaitoon, oli kyse sitten viranomaisista tai yksityisten turvallisuusyritysten työntekijöistä.

”Koulutuksella ja valvonnalla on varmistettava, ettei liiallista voimankäyttöä tai aseman väärinkäyttöä tapahdu.”

Mikkosen mukaan jatkotoimet arvioidaan selvityksen pohjalta. Hän mainitsee, että alan koulutusvaatimuksista on päätetty edellisen kerran vuonna 2016.

Vartijoiden kiinni ottama nainen kuoli voimankäyttötilanteessa Isossa Omenassa Espoossa lauantaina. Poliisi on kertonut epäilevänsä useita ihmisiä kuolemantuottamuksesta.