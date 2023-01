Asiantuntija: Ison Omenan vartijoiden voimankäyttö näyttää hallitulta

Turvallisuusalaan perehtyneen tutkijan Jyri Paasonen arvioi, että Ison Omenan vartijat käyttivät kiinniottotilanteessa alan koulutuksessa opittuja tekniikoita.

Nainen kuoli lauantaina vartijoiden käsissä espoolaisessa Ison Omenan kauppakeskuksessa. Tapaus on herättänyt huomiota, ja silminnäkijäkertomusten perusteella vartijoiden voimankäytöstä on virinnyt keskustelua.

Turvallisuusalaan erikoistunut tutkija arvioi, että vartijoiden voimakeinot näyttävät kauppakeskuksen asiakkaan kuvaaman videon ja tapahtumista levinneiden kuvien perusteella hallituilta. Kuvissa naista pitää kiinni neljä vartijaa.

”Videota katsoen vartijoiden voimankäyttö vaikuttaa hallitulta. Voimakeinot ovat perusteltuja, sillä videolla näkyy vastarintaa”, sanoo tutkija Jyri Paasonen.

Paasonen on oikeustieteen tohtori ja erikoistunut turvallisuusalaan. Hän toimii tutkijana Vaasan yliopistossa.

Tilanteen eteneminen Ison Omenan kauppakeskuksessa lauantaina on vielä monin osin epäselvä.

Tutkija Paasonen on katsonut tapauksesta sosiaalisessa mediassa kiertäneen lyhyen videon sekä muuta kuvamateriaalia, jotka vastaavat silminnäkijäkertomuksia tapahtuneesta. Materiaalin perusteella Paasonen arvioi, että vartijat toimivat voimankäyttökoulutuksessa opetettujen tekniikoiden mukaisesti.

Vartijan kuuluu tällaisessa tilanteessa arvioida myös vastarinnan vaarallisuutta.

Poliisi ilmoitti sunnuntaina tutkivansa tapausta kuolemantuottamuksena.

”Poliisi tutkii sitä, onko voimankäyttö ollut tarpeellista eikä liioiteltua, ja mistä kuolema on johtunut”, Paasonen arvioi.

Tutkija muistuttaa, että lyhyen videon ja valokuvien perusteella tilanteesta ei voi saada kattavaa kuvaa. Paasonen sanoo, että hänellä ei ole esimerkiksi tiedossa sitä, miten tilanne on lähtenyt liikkeelle.

”Näkemäni videon perusteella ei voi ottaa kantaa vartijoiden tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen eikä henkilön vaarallisuuteen. Yleisellä tasolla toki voi miettiä, minkä verran tilanteessa on vartijoilla ollut tarvetta viedä naista maahan. Nainen on tässä tapauksessa kuitenkin vastustanut ja vartijat ovat päättäneet laittaa hänet käsirautoihin”, Paasonen arvioi.

Yleisellä tasolla maahanvienti ja rautoihin laittaminen on Paasosen mukaan mahdollista silloin, jos vartija ei pysty lievemmin keinoin pitämään tilannetta hallinnassa.

”Videolla vartijat myös puhuttavat henkilöä ja kehottavat rauhoittumaan”, Paasonen sanoo.

Vartijoiden oikeutta voimankäyttöön säädellään lailla. Voimankäyttö on mahdollista, jos henkilö koettaa vastarintaa tekemällä välttää pääsyn estämisen, poistamisen, kiinniottamisen tai turvallisuustarkastuksen suorittamisen tai hän pakenee kiinniottamista, Paasonen sanoo.

”Jos henkilö vastustaa, silloin tarpeellisia ja puolustettavia voimakeinoja voidaan käyttää”, Paasonen kertoo.

”Edellytyksenä on nimenomaan kohteen vastarinta, jolla tarkoitetaan fyysistä, aktiivista tai passiivista käytöstä, jolla pyritään estämään vartijaa suorittamasta toimenpidettä. Passiivisella vastarinnalla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa vartija on poistamassa henkilöä ja tämä heittäytyy veltoksi.”

Kiinnioton tekijät Isossa Omenassa olivat vartijoita, joiden koulutus kestää lyhimmillään 40 tuntia. Koulutus pätevöittää toimimaan väliaikaisen vartijan tehtävissä ja saamaan väliaikaisen vartijan kortin. Vartijan jatkokoulutus kestää 80 tuntia.

Voimankäyttöä vartijoille koulutuksessa opettaa aina henkilö, joka on käynyt on poliisiammattikorkeakoulussa voimankäytön kouluttajakoulutuksen. ”Koulutuksessa harjoitellaan vastaavat liikkeet, mitä poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset käyttävät”, Paasonen kertoo.

Paasonen näkee Ison Omenan vartijoiden käyttämissä voimakeinoissa useita koulutuksessa opittuja tekniikoita.

Alkuun vartijat kuljettavat henkilöä molemmin puolin. Sitten vartijat päättävät viedä naisen maahan. Voimakeinona on käsivarsikaato. Lisävartijoiden tullessa nainen vielä raudoitetaan.

Silminnäkijäkertomuksen ja kuvien perusteella yksi vartijoista painaa naista polvella lattiaan. Paasosen mukaan kyse on tyypillisestä voimakeinosta.

”Polvella alas painaminen on hallintaan liittyvä voimakeino. Siinä pitää aina tietenkin huomioida se, missä polvea pitää ja minkä verran painoa pidetään. Kuvan perusteella polvella painaja on tekemässä raudoitusta. Kuvan perusteella en sanoisi, että painoa on kovin paljon päällä”, Paasonen sanoo.

Tutkija Paasonen odottaa tapauksesta lisää tietoa.

”Tärkeää olisi tietää, mistä tilanne on lähtenyt liikkeelle ja mistä kuolema on lopulta johtunut”, Paasonen sanoo.

”Tässä tapauksessa tutkintaa todennäköisesti auttaa se, että kauppakeskuksessa on kameravalvonta. Se on kuitenkin epäselvää, miten kamerat ovat kuvanneet tapahtumapaikkaa ja kuinka videokuvaa pystytään tutkinnassa hyödyntämään”, Paasonen sanoo.