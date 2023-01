Näitä tavaroita suomalaiset ostavat nyt Torista – Yksi hakusana toistuu vuodesta toiseen: ”Kyseessä on suomalaisten love brand”

Käytetyn tavaran ostaminen ja myyminen on jatkuvasti suositumpaa. Esimerkiksi Suomen suurimmalla kauppapaikalla Tori.fi:ssä kauppamäärät ovat kasvaneet kesästä lähtien yli 10 prosenttia. Taustalla vaikuttaa esimerkiksi yleinen hintojen nousu.

Aamulehti

Suomalaiset myyvät ja ostavat ahkerasti käytettyä tavaraa. Suomen suurimman käytetyn tavaran kauppapaikan, Tori.fi:n myyntimäärät ovat kasvaneet kesästä lähtien yli 10 prosenttia. Joissakin tuotekategorioissa myyntimäärä on kasvanut jopa 20 prosenttia.

Käytetyn tavaran kauppamäärän kasvun taustalla ovat vihreä siirtymä sekä heikentynyt taloustilanne. Yleinen hintojen nousu on vaikuttanut siihen, että kulutusvalintoja punnitaan tarkasti.

”Jos asuntolainan korot, sähkölasku ja ruokakassin hinta nousevat koko ajan, kestokulutushyödykkeisiin jää koko ajan vähemmän rahaa. Se ajaa siihen, että katsotaan käytettyä vaihtoehtoa samalla, kun katsotaan aktiivisesti läpi omia tavaroita, joita voisi myydä”, Tori.fi:n liiketoimintajohtaja Jenni Tuomisto kertoo.

Tiettyjä tuotteita haetaan vuodesta toiseen

Tori.fi:ssa myytiin viime vuonna 4,8 miljoonaa tuotetta, 742 miljoonan euron edestä. Vuodenaika määrittelee osaltaan sitä, millaisia tuotteita palvelusta etsitään ja ostetaan. Osa tuotteista on kuitenkin sellaisia, että niitä etsitään kauppapaikalta vuodenajasta ja vuodesta toiseen.

Vuonna 2022 Tori.fi:n viisi suosituinta hakusanaa ykkösestä vitoseen olivat: Marimekko, sohva, lipasto, ruokapöytä ja Artek.

Kun Tuomistolta utelee, onko jokin näistä hakusanoista noussut listalle vasta viime vuonna, häntä alkaa naurattaa. Tuomisto kertoo olleensa Torissa töissä seitsemän vuotta, eikä lista ole hänen mukaansa tänä aikana todennäköisesti juurikaan muuttunut.

Hakusanat sohva, ruokapöytä ja lipasto saa selitettyä helposti, sillä ne ovat tavaroita, jotka löytyvät jokaisesta kodista.

Tuomisto kertoo, että Marimekon hakusanojen määrä ei ole yllätys.

”Kyseessä on suomalaisten love brand, jolla on tuotteita niin monessa kategoriassa. Yksi voi olla kiinnostunut sisustusesineistä, toinen esimerkiksi vaatteista. Tämä sama ilmiö näkyy Artekin kohdalla, jolla on huonekalujen ja valaisimien lisäksi esimerkiksi julisteita”, Tuomisto sanoo.

Huijauksia edelleen

Vaikka käytettyjen tuotteiden ostaminen on arkipäiväistynyt, huijaukset ovat pysyneet mukana matkassa.

”Torilla on kuukausittain 3,5 miljoonaa käyttäjää ja kauppoja tehdään vuorokaudessa 20 000. Valitettavasti tähän kävijämassaan mahtuu myös epärehellisiä käyttäjiä”, Tuomisto sanoo.

Huijausten määrät eivät ole kasvaneet suhteessa yhtä paljon kuin Torin käyttö yleisesti. Tuomisto sanoo, että ainoastaan promillen murto-osaan kaupoista liittyy huijausta tai jotakin sellaista, jossa toinen osapuoli yrittää hyötyä toisesta.

”Ikävä kyllä edelleen tapahtuu sitä, että ostaja ja myyjä eivät ole täysin tyytyväisiä toisen käytökseen.”

Tuomisto kertoo, että huijauksia tapahtuu esimerkiksi elektroniikkatuotteiden sekä polkupyörien kohdalla.

”Elektroniikka on huijauksille houkuttelevaa, sillä niiden kohdalla puhutaan isoista yksittäisistä summista. Monesti elektroniikkakauppoihin liittyy myös se, että niistä halutaan raha etukäteen, mutta lopulta mitään ei toimitetakaan.”