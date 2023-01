Presidentti Niinistö uudenvuodenpuheessa: Suomi on suvaitsevaisuudessa maailman kärkeä, ja siinä piilee sudenkuoppa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti perinteisen uudenvuodenpuheen.

Niinistön mukaan Suomi on selvinnyt aiemmistakin koettelemuksista ja varmasti selviää myös tästä. Hän halusi muistuttaa, että selviytymistä ei mitata keskimäärillä, vaan on välttämätöntä, että myös heikoimmassa asemassa olevat selviytyvät. Kuva on syyskuulta 2022.

Aamulehti

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi on avoin ja suvaitsevainen, missä on paljon hyvää. Hänen mukaansa Suomi on näissä kahdessa Pohjolan, ehkä maailmankin kärkeä, mutta seikka ei ole yksinomaan myönteinen.

”Mutta olla suvaitsevaisin, siinäkin piilee sudenkuoppaa. Paha kun on taitava löytämään sen kaikkein löysimmän”, Niinistö sanoi uudenvuodenpuheessaan sunnuntaina.

Niinistön mukaan Pohjoismaissa suunta on kohti yleisen järjestyksen ja yksilöiden turvallisuuden vahvistamista.

Näin Niinistö puhui sisäisestä turvallisuudesta Ylen arkiston videossa.

Niinistö muistutti, että juuri nyt tarvitaan maailmanlaajuista yhteistyötä ihmiskunnan haasteiden ratkaisemiseksi.

”Toivoa onneksi on. Päättyneen vuoden rohkaisevin uutinen saatiin aivan joulun alla Montrealin luontokokouksesta, jossa sovittiin luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä. Vaikka tavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen, suunta on ainoa mahdollinen. Myös tahti ratkaisee. Aika käy vähiin.”

Näin Niinistö puhui ilmastonmuutoksesta ja energiakriisistä Ylen arkiston videossa

Venäjää koskevassa osiossa Niinistö sanoi, että Venäjä teki pahan virhearvion, jos se uskoi massiivisen uhan panevan Ukrainan nopeasti polvilleen.

”Virhearvio oli myös luulla, että eurooppalainen tai läntinen myötätunto ukrainalaisia kohtaan olisi ohimenevää. Kävi toisin. Empatian sijaan kun kyse on syvästä myötäelämisestä. Ukrainan asia on otettu omaksi. Ja tuki Ukrainalle vain vahvistuu.”

Näin Niinistö puhui Venäjästä Ylen arkiston videossa

”Muistan joskus kuulleeni lausahduksen ”ihminen on aika epeli eläväiseksi”. Taitaa siinä olla perää. Jokainen löytää itsestään uusia kykyjä ja ominaisuuksia, jos tiukille joutuu. Suomalaisesta sisustahan siinä on kysymys. Luotetaan siihen ja luotetaan toisiimme. Niin on vaikeudet ennenkin voitettu. Siitä ponnistaa itseensä luottava Suomi”, Niinistö päätti puheensa.