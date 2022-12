Hammaslääkäri Maija Kalliomäki pitää vastaanotolla lenkkareita. ”Tässä täytyy välillä liikkua nopeasti. Päälleni on muun muassa oksennettu ja heitetty tavaroita”, hän sanoo. Kalliomäki kertoo, että tärkein instrumentti on puhe. ”Puhun paljon potilaalle. Pakottaa ei saa, potilas on saatava itse tekemään yhteistyötä.”